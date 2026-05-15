兩岸關係正在質變　郭正亮：青鳥在減少

郭正亮。（截自“亮劍台灣”YouTube直播畫面) 中評社台北5月15日電／習特會14日登場，大陸國家主席習近平提到，台灣問題是中美關係最重要的議題，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。前“立委”郭正亮指出，民調顯示台灣20～29歲族群，近年趨向更不支持獨立，更傾向統一，喊話賴清德要仔細看，青鳥在減少！



郭正亮14日在《亮劍台灣》節目提到，美智庫CSIS前主任葛來儀撰文指出，美國態度轉變印證了北京的評估，華盛頓對台灣的承諾，很可能隨時間逐漸削弱。且一旦華盛頓減少對台灣的依賴、重振國內半導體生產，美方對台灣防衛的承諾勢必會減弱。



“這個局面，愈年輕的人愈看到了！”郭正亮指出，《美麗島電子報》去年5～11月調查台灣20～29歲族群，認同“兩岸不屬於一個中國”的比例，從82.1%降至65.8%。2023年10月至2025年11月間，同一年齡層支持獨立的比例從26.7%降至17.9%，支持統一的比例則從1.4%升至6.8%。在整體支持獨立與統一為24.0%與5.3%背景下，年輕世代相對更不支持獨立，更傾向統一。



美麗島電子報表示，台灣年輕世代對島嶼主權的立場逐漸軟化。郭正亮說：“賴清德你仔細看，青鳥在減少！”支持統一的也不高，可是對葛來儀來講，她長期在觀察台灣，“這是一個‘質’的變化，可以說是民進黨力量崛起以來，空前的變化！”意味著對中美台形勢，大家愈來愈現實地看到，“台灣獨立”是不可能的！所以愈來愈多人寧可保持曖昧的看法。



郭正亮分析，兩岸是不是一中？以前不少人會堅持說不是，現在降下來了，（20～29歲）只剩65.8%。所以美方當然就會這樣認為：如果美國進一步在習特會就軍購或“台獨”議題往後撤，疑美論一定會再高漲，那台灣的老百姓會不會來重新定位，兩岸未來怎麼走？這個民調對國民黨來講是好消息，中國國民黨主席鄭麗文就是認為形勢在變化，所以去習鄭會講出了旗幟鮮明的話。