朝野暫時停火　綠委稱讚沈伯洋新造型

綠委郭昱晴與民進黨台北市長參選人沈伯洋合照。（中評社 張穎齊攝） 藍委們聊天或討論事情。（中評社 張穎齊攝） 民進黨團總召蔡其昌對議場2樓屏東科大學生喊願意6月去演講。（中評社 張穎齊攝） 江啟臣。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月15日電（記者 張穎齊）中美峰會14日登場，“立法院”15日舉行院會，中國國民黨、民進黨、台灣民眾黨團“立委”們，看似都神態輕鬆，有說有笑，各自討論事情或聊天，不見有受中美峰會觸及台灣議題影響。中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣邀集議場後方協商，聚焦安排19、20日軍購專案報告及備質詢。



美國總統特朗普將於13日至15日訪華，中美峰會14日上午舉行，據《新華社》報導，大陸國家主席習近平針對台灣議題表達，台灣問題是中美關係中最重要的議題，處理不好兩國就會衝突，“台獨”與台海和平水火不容。但白宮會後釋出的會談紀要，並未提及台灣議題。根據公開行程，中美領導人15日進行茶敘及午餐會，進一步延續前一日的對談。



而在台灣“立法院”方面，藍綠白“立委”都神情自若，綠委在議場看到民進黨台北市長參選人、綠委沈伯洋，都在稱讚沈的造型，或是與議場二樓的學生參訪團熱情互動，黨團總召蔡其昌還直接大聲地對屏東科技大學生喊“我要去貴校演講，6月的時間可以！”



藍白委們也各自話家常，不時談笑風生，看不出有因中美峰會觸台議題，而有任何異樣的氣氛。



由於國民黨籍“立法院長”韓國瑜率10多名“立委”赴歐參訪，由江啟臣主持院會，“行政院長”卓榮泰一早也有列席，隨後江啟臣宣布邀集三黨團幹部到議場後方會議室黨團協商，卓榮泰率相關“部會”首長旋即回“政院”、各部會。

