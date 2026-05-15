軍購協商　19日邀卓特別預算報告

江啟臣宣讀相關軍購特別預算案朝野協商決議。（中評社 鄭羿菲攝） 軍購特別預算案朝野協商決議，朝野黨團代表簽名。（中評社） 中評社台北5月15日電（記者 鄭羿菲）“立法院”日前三讀通過新台幣7800億元軍購特別條例後，15日朝野協商決議，19日將邀請“行政院長”卓榮泰進行軍購特別預算專案報告，20日下午加開院會處理第一批發價書採購特別預算案，並邀卓榮泰備詢，詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。



“立法院”8日三讀通過《保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例》，預算上限共匡列金額新台幣7800億元。



中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣宣讀相關軍購特別預算案朝野協商決議時，民進黨籍“立委”坐在台下衹有聽，並無太大反應，朝野一片和諧，最後在藍綠白無異義下，通過決議如下：



一、各黨團同意5月19日下午邀請卓榮泰率同相關“部會”首長列席，提出“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項”專案報告，並備質詢。質詢人數由國民黨團、民進黨團各推派3人、民眾黨團推派1人進行，每位委員詢答時間15分鐘。



二、專案報告後，如經“立法院”同意“行政院”依保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別預算籌編第一篇發價書採購預算案，則於5月20日加開院會，請“行政院”於5月20日中午前將特別預算案送至“立法院”，各黨團同意將其增列納入本次院會報告事項，並於5月20日下午邀請“行政院長”、主計長、“財政部長”、“國防部長”及相關“部會”首長列席報告該特別預算案編製經過，並備質詢。質詢人數由國民黨團、民進黨團各推派5人、民眾黨團推派2人進行。議案質詢完畢後即交審查，各黨團同意不提出覆議。