綠質疑針孔案處理慢　蔣萬安嗆該負責不負責

台北市長蔣萬安接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 民進黨台北市議員洪婉臻。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月15日電（記者 莊亦軒）知名連鎖醫美品牌愛爾麗遭檢警搜出全台18家分店全數裝有“針孔攝影機”。民進黨籍市議員質疑台北市處理進度緩慢，中國國民黨籍台北市長蔣萬安15日回應，去年6月就要求中央要從源頭管理，當時置之不理，現在才要補破網。



蔣萬安越說越激動，議員是民進黨員可以跟賴清德、卓榮泰要求、反應，為何該負起的責任不負責、該檢討的不檢討。



知名連鎖醫美品牌愛爾麗板橋店1日遭客人報警當場搜出針孔攝影機，引發全台檢警連鎖搜查，全台多達18家分店皆安裝仿“煙霧偵測器”的“針孔攝影機”。



民進黨台北市議員洪婉臻、許淑華15日在台北市議會質詢中國國民黨籍台北市長蔣萬安，為何事件爆發兩周後才將愛爾麗處以停業處分，私密影像有沒有洩漏可能。



蔣萬安回應，第一時間檢察官就指揮警察搜查現場，即刻查扣主機。行政裁罰的部分，昨天協調新北檢察官勘驗影像，今天即刻做出要求停業處分，一切處置合法合規。



洪婉臻質疑偷拍事件爆發後“衛福部”連發四道公文要求從重處理，為何到現在才做出停業處分。蔣萬安也提高音量表示，去年6月就發函中央要求實名制管理，“行政院長”卓榮泰昨天才說要積極研議，台北市府提前預警，為什麼不檢討中央要來檢討台北市府。

