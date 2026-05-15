邀黃仁勳任市政顧問？蔣萬安：尊重輝達

台北市長蔣萬安接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 國民黨台北市議員秦慧珠。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月15日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台北市議員秦慧珠今天在市議會質詢追問，3年前提出可以請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳擔任市政顧問，是沒邀請還是黃仁勳不願意？台北市長蔣萬安回應，有表達過，但也要尊重輝達團隊，會再次表達意見。



蔣萬安15日備詢時被問到是否認同美國“不支持台獨”、反對台海雙方任一方主動改變現狀，他回應，“我注意到美國“財政部長”貝森特提到特朗普總統會對台灣議題表達說法”，這才是“國安”團隊、“中央政府”、部會應該密切追蹤的。



習特會14日登場，備受全球關注。美國“財政部長”貝森特14日受訪稱，特朗普瞭解台灣議題的敏感性，他的回應將“非常堅定”，任何持相反意見的人不瞭解特朗普的談判風格。



秦慧珠15日在台北市議會質詢蔣萬安問到，是否認同美國的台海立場。



關於是否有給“國安”團隊的建議，蔣萬安回應，維持區域和平的穩定，而且要充分掌握相關訊息，不只是與美方保持暢通溝通管道，也要維持兩岸之間的溝通交流，避免誤判造成區域情勢的緊張。



據傳輝達創辦人兼執行長黃仁勳6月將再度來台，蔣萬安是否會與黃有正式會面。蔣萬安表示，跟黃仁勳已經有見過兩次面，一次是世壯運，一次是黃仁勳在大巨蛋開球，有跟黃仁勳同場，包括事前傳接球，事後也有簡單交流，而“這次還是要尊重輝達整體規劃”。

