李明：美中默契不會公開講特朗普讓步哪些

政大外交系兼任教授李明。（中評社 張嘉文攝） 國政基金會召開習特會對台美中關係之影響記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月15日電（記者 張嘉文）針對中美峰會美國白宮釋出的摘要中未提到台灣，政治大學外交系兼任教授李明今日出席中國國民黨智庫“國政基金會”記者會表示，美中之間有默契，不會在公開的場合講特朗普給了哪些讓步。



李明強調，尤其中國國家主席習近平講“‘台獨’跟台海和平、安全水火不容”，看起來是給特朗普當頭棒喝，而特朗普心里可能也有態度。但習近平的當頭棒喝是包括對美國、台灣來講，都是明顯警告。



中國國民黨智庫“國政基金會”今天召開“習特會”對台美中關係之影響記者會，李明受邀出席與談，他接受媒體訪問時作出以上表示。



李明表示，雖然目前釋出的訊息沒有談到台灣很多，但中方已經用台灣議題給美國設定紅線，不能再像過去一樣支持“台獨”。其中關於美國對台軍售的部分，可能美中之間有些默契，不會在公開的場合講，或是讓世人知道，到底特朗普給了中方哪些讓步。



李明提到，習近平講“和平跟‘台獨’水火不容”，既是說給特朗普聽，也是說給賴清德聽，這像“敲山震虎”，對這樣趨勢，台灣要特別小心謹慎。有關台灣的生存跟發展的安全，“賴政府”不能不對這次習特會進一步瞭解，因為沒說出來的，遠比說出來的還要多；沒說出來的，遠比說出來的更重要。



對於美中聲明的差異，李明認為，美國將重心放在未來的科技合作，以及美國要賺錢、做生意，需要中國大陸幫忙。但是台海議題，特別是中共反“台獨”的相關說法，白宮的資料跟談話稿並沒有放進去，這像“諱莫如深”。



李明說，不清楚特朗普未來會再發表哪些方面的談話，他本就是難預測的人。大家都覺得特朗普所丟出來的炸彈讓人無法接受或無法控制，面臨這樣奇怪的美國總統，大家只能承認現實。但只希望美國能夠注意到，台灣民意是希望兩岸能夠和平發展，不要有任何戰爭。兩岸政治、經濟跟軍事的比例懸殊，台灣禁不起另一場軍事動盪，更不用說戰爭。