徐巧芯諷沈伯洋選市長拼造型　先向里長道歉

藍委徐巧芯受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 藍委徐巧芯受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月15日電（記者 鄭羿菲）民進黨提名綠委沈伯洋參選2026台北市長後，話題圍繞在新髮型、敷面膜等，中國國民黨籍“立委”徐巧芯15日猛酸，把剪頭髮、敷面膜當選舉起手式，而沒有放在具體的市政政策上，是過去20年來沒出現過的事，難怪民進黨會認為沈是20年來最強的民進黨參選人。



另外，徐巧芯也批沈伯洋長期質疑台北市基層里長與中共統戰劃上等號，沈應先向里長道歉。



民進黨中執會13日通過提名綠委沈伯洋參選台北市長。



徐巧芯15日接受媒體訪問表示，不關心台北市政的人，現在突然說要選台北市長，而所謂的關心台北市的方向，只不過是跟市議員做市政討論，把自己要選舉而不得不做的準備說成是關心市政，在邏輯上就說不過去。且沈伯洋的演講講了很多，她只看到嘴巴在動，內容卻乏善可陳，這才是民進黨與沈伯洋真正的問題。



至於徐巧芯昨日發文砲轟，沈伯洋長期質疑基層里長與中共統戰劃上等號，如今投入台北市長選戰卻刻意淡化相關立場，試圖重新塑造個人形象，要求沈公開向台北市里長道歉。



徐巧芯進一步說明，民進黨提出的台北市長參選人很明確地指出里長有高風險，且應該要被管理，在沒經過調查前，是不是在沈眼中這些里長沒有資格擔任職務？因為在沈眼中可能都是中共同路人。



徐巧芯提及，很遺憾2024年台北市有41位里長有帶里民赴陸旅遊的經驗而遭“調查局”調查，當時民進黨上上下下包括沈伯洋等綠委都沒為這些里長說過一句話，在“立委”選舉期間，這不就是在恐嚇針對政治意見不同的人？台北市這41位里長目前多數都是不起訴處分，過程中身心飽受煎熬，沈伯洋現在還認為合情合理？



徐巧芯批評，沈伯洋現在說笨鳥慢飛要去跑基層，但跑基層接觸的就是自己過去認為是潛在高風險的中共同路人，現在還不跟這些里長道歉？還不思檢討自己的“抗中保台”政策造成很多基層的痛苦？要選台北市長的人，不幫里長發聲，沒有道歉就算了，幾乎還變本加厲，呼籲台北市里長遇到沈伯洋時當面問，“你認為我是中共同路人嗎？”