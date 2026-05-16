劉兆隆：鄭麗文進深水區　與地方派系疏離

彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月18日電（記者 方敬為）中國國民黨彰化縣長選舉提名過程引發黨中央與地方扞格，彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆接受中評社訪問表示，這對黨主席鄭麗文無疑是領導統御上的考驗，不只與地方隔閡的問題，從軍購條例版本爭執開始，黨內部的雜音不斷，年底縣市長選舉表現，將是鄭麗文穩定領導地位的關鍵。若版圖萎縮，恐怕面臨逼宮等政治風險。



劉兆隆，政治大學政治學系博士，曾任香港中文大學訪問學者、台灣文官學院特聘講座等。



對於鄭麗文在國民黨內地位穩定性，劉兆隆認為，雖然鄭赴中國大陸國共交流後，順利促成國共領袖會談，創造不少聲量，但近期從藍營內部對軍購條例版本的爭執，一路延燒至地方層級的彰化縣長選將提名爭議，都在在突顯出黨中央領導方向與基層脫節的現況，若無法解決，鄭麗文未來的領導阻礙可能有增無減。



劉兆隆認為，鄭麗文目前最大的政治危機在於“缺乏整合地方諸侯”的能力，導致國民黨中央與地方藍營勢力的隔閡極深，即使鄭麗文6月份試圖透過訪美行程來尋求突破並鞏固領導核心，但在地方亂象頻傳的當下，以及年底九合一選舉逐漸加溫，此趟外交行程成效有待觀察。



劉兆隆表示，不少藍營基層質疑，鄭麗文上任以來只將重點放在對外路線的塑造，但大部分的選民對如此“高大上”的議題無感，鄭的作法被質疑不夠接地氣，且也未顧及地方藍營的觀感。



此外，他說，鄭麗文的對外路線已在黨內引發了“親美派”與“兩岸派”之間的分歧，不僅未能凝聚共識，反而點燃了雙方陣營的對立。鄭麗文應設法將焦點轉移至經營與地方的關係，尤其是強化年底九合一選舉相關布局。否則，除非能在訪美的過程中有重大的斬獲，不然外交效應的加分恐怕有限。