帥化民：美會用隱晦動作對“台獨”施壓

前藍委帥化民。（中評社 張嘉文攝） 國民黨智庫召開記者會與會人員合影。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫“國政基金會”今天召開“習特會”對台美中關係之影響記者會。陸軍退役中將、前“立委”帥化民在會中表示，他認為本次習特會落幕後，美方預計不會有正式的口頭聲明，更不會公開喊“反對台獨”，但美方必然會透過各種“隱晦的動作”來實質對“台獨”施壓與管控。



這場記者會由“國政基金會”執行長張顯耀主持，邀請政治大學外交系兼任教授李明、政治大學經濟系特聘教授林祖嘉、陸軍退役中將、前“立法委員”帥化民、前“立法委員”陳以信、“國政基金會”資深“國政”顧問曾復生等人出席。



帥化民在會中發言指出，自己幹了40年軍人，一輩子幹的都是“保台”的事，後來擔任“立委”、參與智庫也同樣在保台。但過去的保台是靠加強戰備訓練、精煉部隊，保持台海作戰的實質優勢；而現在兩岸拿不到軍事優勢，民進黨政府便轉向政治性的保台，一味寄望於美國。



帥化民強調，這導致台灣老百姓產生了嚴重的迷思，誤以為台灣是美國會出兵保護的對象。他呼籲大眾必須理性看待美國究竟“有沒有能力”保護台灣，這是極為現實的軍事問題，而非政治口號。



他分析，從美伊戰爭來看，美國傾全國之力、在當地擁有5萬多兵力與20個軍事據點，加上空軍、航母與盟友以色列的全力打擊下，伊朗至今仍然存在。若將此場景代換到台海戰場，中國大陸的武力會比伊朗差嗎？美國艦隊難道能成功穿透解放軍的區域拒止防線來支援台灣？軍事絕對是以實力為依據，若美國無法出兵保台，台灣就不該繼續耽溺於政治幻想。



談及這兩天持續進行中的習特會，帥化民認為，雙方私底下早就談妥了關稅與經濟利益等等的談判。美國注重實力，在製造業失去優勢的情況下，特朗普及其團隊正全力在經濟、科技與金融服務業謀取最大利益，這也是為何特朗武這次要帶這麼多企業家訪華的原因。



帥化民提到，這次特朗普也帶了國務卿魯比奧及“國防部長”等人上談判桌，這正是針對台海問題而來，是標準的“紅臉與白臉”策略。特朗普自己唱白臉，兩位反中大將唱紅臉，因此他預判這次美方不會有明確的口頭聲明，或公開反對“台獨”，但美方必然會用隱晦的動作來進行實質干預與控管“台獨”。

