日商傳產現關廠潮　勞團赴縣府丟免洗筷抗議

勞團15日到新竹縣政府前，丟免洗筷並抗議日商輪胎廠普利司通無預警關廠案。（中評社 盧誠輝攝） 勞動黨籍新竹縣議員羅美文。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月15日電（記者 盧誠輝）日商輪胎廠普利司通和日商資生堂化妝品公司近日接連傳出將關掉位在新竹縣湖口鄉的工廠，有近千名勞工將受影響。勞動黨、台灣社會共好連線15日邀集多個工會團體到新竹縣政府前抗議，並在縣府大門丟免洗筷，並指出“勞工拒絕當免洗筷”，要求政府應出面守護基層飯碗。



在台經營44年的日本輪胎大廠 “台灣普利司通”11日無預警宣布結束在台灣的生產，將關掉位在新竹縣湖口鄉的工廠，總計將裁員逾500多名員工，12日又傳出日本化妝品大廠“資生堂”公司也預計在明年關掉新竹縣湖口廠，初估會有近200名員工受影響。



對此，勞動黨籍新竹縣議員羅美文、勞動人權協會執行長王娟萍15日號召多個工會團體赴新竹縣政府前抗議，無黨籍新竹縣議員何智達也到場聲援，但台灣普利司通公司和資生堂湖口廠沒有任何員工到場出席活動。



羅美文表示，普利司通湖口廠關廠是預謀好的，500多名員工一早到工廠要上班才被告知要被資遣，並立即用12台遊覽車載員工到4個不同地方，委由管理顧問公司和員工協商簽約，給點蠅頭小利就想打發人，讓這500多個家庭未來的生計受到嚴重影響，他呼籲新竹縣政府應強勢介入協調，保障勞工權利。



王娟萍指出，根據現行法律規定，大量解僱勞工須有60天的預告期，但這次普利司通資方是怎麼做的？把員工帶到大禮堂，只給5分鐘看資遣條件，就要求員工當場簽名，否則就無法領取較優惠的資遣費，讓員工在心生恐懼下，不得不簽名同意，這是她從事勞工運動這麼多年來看過最惡質的案例。

