台人愛到大陸旅遊　業者推文化參訪團搶客

“2026高雄市旅行公會國際旅展”15日上午在高雄展覽館開幕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月15日電（記者 蔣繼平）2026高雄國際旅展15日盛大登場，搶攻暑假與下半年旅遊商機。台灣民眾赴大陸旅遊很熱門，去年超過3百萬人赴陸，雖然台官方的“赴陸禁團令”、“橙色燈號警示”尚未解除，但有業者趁勢推出各種“文化參訪團”來吸引客人，可謂擋不住的趨勢。



“2026高雄市旅行公會國際旅展”15日上午在高雄展覽館開幕，活動將持續4天，這次共有430個展位，吸引海內外觀光機構、各縣市政府、航空公司、旅行社、飯店、郵輪及旅遊相關產業到場參展，推出各種優惠來吸引民眾搶便宜。



高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑致詞表示 盼攜手努力再創高峰，並提到當前國際局勢下，旅遊更承載理解和平交流的意義，尤其美伊衝突仍持續，提醒大家這個世界並非理所當然平靜，透過觀光交流可拉近距離，促進互信友誼，更顯彌足珍貴。



有關大陸旅遊的部分，台灣仍禁止旅行社組團前往大陸旅遊，也就是所謂的“赴陸禁團令”，另外也未解除大陸旅遊的“橙色燈號警示”。但去年台灣人赴大陸旅遊人數仍超過300萬人次，顯示需求強勁，旅遊產業也不斷呼籲儘早解除限制。



本次旅展，海峽兩岸旅遊交流協會持續到場參展，這次主軸是推廣山東文旅的形象展。另外也有大型連鎖旅行社推出大陸各省的“文化參訪團”，也都明碼標價。另有一個攤位專門推廣長江三峽相關行程。但業者面對受訪則態度趨保守或婉拒。



旅行業全聯會理事長吳盈良受訪表示，大陸整體其實都很夯，不管哪裡都有人去，但高雄直飛的點比較少，衹有上海、南京、寧波、武漢，很多要轉機延伸，可以推的點有限。他觀察成都、重慶、九寨溝、張家界都很夯，上海、新疆更不用說。