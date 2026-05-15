新竹日商傳產關廠潮　楊文科：保障勞工權益

新竹縣長楊文科親自面對勞團抗議。（中評社 盧誠輝攝） 勞動黨籍新竹縣議員羅美文當面向新竹縣長楊文科陳情。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月15日電（記者 盧誠輝）日商輪胎廠普利司通和日商資生堂化妝品公司近日接連傳出將關掉位在新竹縣湖口鄉的工廠，預估有共近千名勞工將受影響。勞動黨、台灣社會共好連線15日邀集多個工會團體到新竹縣政府前抗議，中國國民黨籍新竹縣長楊文科也出面強調，縣府會全力保障勞工權益。



在台經營44年的日本輪胎大廠 “台灣普利司通”11日無預警宣布將結束在台灣的生產，將關掉位在新竹縣湖口廠，將裁員逾500多名員工，12日又傳出日本化妝品大廠“資生堂”公司也預計在明年關掉新竹縣湖口廠，初估會有近200名員工受影響。



對此，勞動黨籍新竹縣議員羅美文、勞動人權協會執行長王娟萍15日號召多個工會團體赴新竹縣政府前抗議，無黨籍新竹縣議員何智達也到場聲援，但台灣普利司通公司和資生堂湖口廠沒有任何員工到場出席活動。



新竹縣長楊文科也親自面對勞團抗議表示，縣府高度重視這次的普利司通裁員案，勞工處第一時間已前往協調，初步瞭解此案並不是一個非常合理的資遣案，因此後續縣府後續也會嚴格審查並追蹤後續狀況，要求資方必須按照規定履行合約。



楊文科指出，工廠關廠有時候是不得已的事情，但他知道這次普利司通裁員案，有很多中高齡的勞工會失業，縣府目前正積極跟“勞動部”溝通協調，希望能為這些失業勞工媒合新的就業機會，盡全力來保障勞工的權益。