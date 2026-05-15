高雄旅展登場　海旅會推介山東文旅　

2026高雄國際旅展15日登場，海旅會展區主軸為“好客山東”，攤位活動介紹“魯菜”。（中評社 蔣繼平攝） 2026高雄國際旅展15日登場，海旅會展區主軸為“好客山東”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月15日電（記者 蔣繼平）2026高雄國際旅展15日登場，參展的海峽兩岸旅遊交流協會推介“好客山東”文旅品牌，用台灣人熟知的至聖先師孔子、論語等意象，以及八大菜系之首魯菜，吸引眼球。旅行業全聯會理事長吳盈良也說，山東旅遊值得開發，文化、食物都與台灣相近。



“2026高雄市旅行公會國際旅展”15日上午在高雄展覽館開幕，活動將持續4天，這次共有430個展位，吸引海內外觀光機構、各縣市政府、航空公司、旅行社、飯店、郵輪及旅遊相關產業到場參展，推出各種優惠來吸引民眾搶便宜。



海峽兩岸旅遊交流協會每次都會參展，這次主軸是推廣山東省的文旅形象展，展場斗大標題寫著“儒學聖地 好客山東”，展區背板還有《論語·先進》篇，入口燈箱還有至聖先師的形象，此外也介紹世界遺產大運河、泰山、黃河口等意象。



攤位上除了擺放各省旅遊資訊外，還有安排“拓印體驗”，可以印出一幅財神畫像。山東的拓印文化歷史悠久，拓印不僅是複製文字、碑刻的傳統手法，還延伸至魚拓、植物拓印等多種形式，因此也致力於這門古老技藝的傳承。



攤位的活動也是滿檔，15日就有7場推介會，海旅會、吉祥航空、東方航空、四川航空都輪番上陣安排介紹與有獎徵答。首場就介紹“魯菜”（山東菜）就是中國歷史最悠久、技法最豐富的菜系，為八大菜系之首，吸引不少民眾圍觀。



根據介紹，“好客山東”是山東省推出的綜合性文旅品牌，核心在於展現山東人誠信、熱情與實在的文化特質。主打“文化聖地，度假天堂”，整合了如泰山、孔廟、青島海濱等豐富旅遊資源。山東也是著名的美食與農業大省。