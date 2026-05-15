國民黨直播節目首登場　鄭麗文主持展現功力

國民黨開設“KMT直球對決”Youtube直播節目。（中評社 張嘉文攝） 國民黨主席鄭麗文擔任首集主持人。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨Youtube頻道“KMT直球對決”今天中午首播，由黨主席鄭麗文擔任首集主持人，邀請前外交官介文汲對談習特會對全球和台海的影響。鄭麗文說，中美不同於過去比較多矛盾、衝突對立以及貿易戰等等的氛圍，這兩天營造出了快速軟化、友好的氣氛，強調的是中美關係不可或缺，應該深化合作，降低可能的矛盾跟對立。



最特別的是，過去是政論節目常客，也曾主持節目的鄭麗文，今天重拾主持棒，功力並沒有退步，甚至還比現場的工作人員熟悉節目如何進廣告的流程，過程中一度建議工作人員應該怎麼做，才能和鏡頭前的主持人搭配良好，讓現場的國民黨黨工們見識了鄭對於怎麼做節目也十分在行的一面。



國民黨近期開設Youtube頻道節目，名為“KMT直球對決”，時間為周一到周五每天中午12點開播，節目主持人陣容包括藍委萬美玲、王鴻薇、洪孟楷、牛煦庭、葛如鈞和國民黨發言人江怡臻，今天的首集節目特別請黨主席鄭麗文主持，談論最熱門的習特會議題，希望為此直播節目衝高人氣。