看習特會　王信賢：大國博弈不會一次梭哈

政大東亞所特聘教授兼國關中心主任王信賢。（中評社 鄭羿菲攝） 政大國關中心舉辦“解析2026年川習會後的全球秩序與兩岸局勢”座談會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月15日電（記者 鄭羿菲）中美峰會14日登場，政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢15日在座談會上表示，“習特會”是世界超強與次強大國領袖的會面，應以全球一盤棋的角度來看待，而大國博弈不是一次的博弈就全部梭哈，而是多次博弈。而且，這場習特會甚至也涉及中美俄的三角關係。



美國總統特朗普13日至15日訪華，並於14日舉行“習特會”，會談時間約2小時15分鐘。



政治大學國際關係研究中心15日下午舉辦“解析2026年習特會後的全球秩序與兩岸局勢”座談會，由政大東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢主持，並邀東海大學政治系教授邱師儀、台“國防大學”中大陸事事務研究所教授馬振坤、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台灣大學政治系教授張登及、政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生與談。



王信賢致詞時表示，習特會這種世界超強與次強大國領袖的碰面，會談要從全球一盤棋的角度看待，肯定所有重要議題都會列入討論，包括貿易、關稅、科技、採購、稀土、軍事，及各區域問題台灣、俄烏、伊朗，甚至各自國內的問題，因今年的11月美國就要舉行期中選舉。



王信賢說，特朗普好多的談話都涉及到美國國內政策的問題，包括特朗普今天在“真實社群”（Truth Social）上表示，中國國家主席習近平提到“美國正在衰落”，特朗普直言100%正確，但指的是拜登政府時期。因此看待“習特會”應以全球一盤棋的角度來看待。

