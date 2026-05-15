鄭麗文：中美新定位　紅線和拐點全有關台海

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月15日電（記者 張嘉文）針對舉世矚目的中美峰會，中國國民黨主席鄭麗文今天表示，這次的中美元首會晤，標誌著中美關係新時代的定位，確立了“新的紅線”，出現了“新的拐點”，而這中間的核心劇本，全部都與台海有關係，和台灣的命運息息相關。



台灣為什麼會走到今天如此自我孤絕的地步？鄭麗文說，就因為賴清德如金庸小說裡的“滅絕師太”，讓台灣走向孤立與絕境，卻從不願意認真反省與調整兩岸路線。



國民黨Youtube頻道“KMT直球對決”今天中午首播，由黨主席鄭麗文擔任首集主持人，邀請前外交官介文汲對談習特會對全球和台海的影響。



鄭麗文在節目中分析，特朗普訪華所迎來的友好氛圍，絕對不是人到了北京才臨時營造出來的，而是美中雙方外交團隊早就達成了高度默契。從在韓國的貿易談判，再銜接北京的高峰會，這是一場精密安排、無縫接軌的外交大戲。



鄭麗文強調，從特朗普隨行人員的陣仗來看，除了美國頂級企業巨頭悉數到齊，包括國務卿、戰爭部、財政部等內閣首長更是全員到齊。這充分證實，這絕非外界部分評論所言，只是一場行禮如儀、釋放善意的元首會談，而是一場美中之間“全面性的戰略談判”。雙方必然是在多個重大項目上，都已經取得了各自期待的實質成果，才有了元首高度善意的高峰會。



鄭麗文認為，上個世紀中美建交後所形成的三個聯合公報及相關政策架構，歷經幾十年後，在新的時代裡，中美雙方需要新的界定。這次元首會晤，標誌著中美關係新時代的定位，確立了“新的紅線”，出現了“新的拐點”，而這中間所指的，全部都跟台海關係、都跟台灣有關。

