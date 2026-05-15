高虹安化身警兔　為新竹國際動漫節暖身

新竹市長高虹安15日化身成動畫電影“動物方程式”中的警兔哈茱蒂角色。（中評社 盧誠輝攝） 新竹市政府15日舉行“2026新竹國際動漫節”宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月15日電（記者 盧誠輝）新竹國際動漫節將在30日登場，新竹市長高虹安15日化身成動畫電影“動物方程式”中的警兔哈茱蒂角色，為新竹國際動漫節暖身，並邀請動漫迷一起到新竹市來體驗這場全台最具指標性的動漫慶典。



新竹市政府15日舉行“2026新竹國際動漫節”宣傳記者會，包括高虹安、新竹市副市長林琨瀚、文化局長王翔郁、中國國民黨籍新竹市議員黃美慧、徐美惠、台灣民眾黨籍新竹市議員李國璋、宋品瑩等人都到場出席。



高虹安表示，每年動漫節市府團隊都會親自下場體驗Cosplay文化，透過角色扮演拉近與年輕世代及動漫愛好者的距離。今年她特別化身《動物方程式》中充滿正義感與活力的警兔哈茱蒂，親身體驗後，更能感受到Coser們對角色細節與神韻呈現的投入與專業，不僅要還原角色造型，更要透過肢體、神情與表演詮釋角色靈魂，相當不容易。



高虹安指出，今年動漫節最大亮點之一，是首度開放擁有百年歷史的新竹州廳作為核心展演場域。今年適逢州廳即將迎來100週年，市府特別將歷史建築轉化為動漫文化舞台，並串聯周邊舊城區空間，打造“整座城市都是動漫展場”的節慶氛圍，讓文化活動真正融入城市生活，也邀請民眾透過動漫節走進舊城、認識新竹。



新竹市文化局表示，新竹國際動漫節將於30日、31日登場，30日會由新竹交響管樂團演繹多首動漫金曲，31日則由動漫主題喜劇接力演出，並將舉行Cosplay大賽，完整呈現台灣動漫的多元切面。