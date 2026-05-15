新竹傳產關廠潮　羅美文：台不能只剩晶圓廠

勞動黨籍新竹縣議員羅美文。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月15日電（記者 盧誠輝）日商輪胎廠普利司通和日商資生堂化妝品公司近日接連傳出將關掉位在新竹縣湖口鄉的工廠，預估有近千名勞工將受影響。勞動黨籍新竹縣議員羅美文接受中評社訪問表示，台灣不能只剩下晶圓廠，因為絕大多數基層勞工還是在傳統產業打拚，這些勞工的未來該怎麼辦？



在台經營44年的日本輪胎大廠 “台灣普利司通”11日無預警宣布將結束在台灣的生產，將關掉位在新竹縣湖口廠，將裁員逾500多名員工，12日又傳出日本化妝品大廠“資生堂”公司也預計在明年關掉新竹縣湖口廠，初估會有近200名員工受影響。



羅美文強調，普利司通湖口廠關廠後，接下來是資生堂湖口廠也要關廠，然後現在又傳出湖口有一家電機公廠也要關廠，而這些全都是傳統產業，一樣都是在新竹，政府卻只關心新竹科學園區和台積電，但台灣不能只剩下晶圓廠，畢竟能到晶圓廠上班的工程師有限，最大多數的基層勞工還是在傳統產業打拚。



羅美文提到，現在又傳出普利司通湖口廠關廠後的產房與土地要賣給科技公司，這對被惡意資遣的500多名勞工來說真是情何以堪？不能只因為少數幾個工會幹部跟資方簽約後，就要大家都接受相同條件，然後無預警啟動這麼大規模的裁員案，實在太過分。



他說，普利司通關廠資遣員工竟交給管理顧問公司來處理的方式相當惡劣，這對勞工來說簡直就是職業殺手，幾十年的工作說沒了就沒了，然後還要被威脅若當天不簽同意書，就沒有優惠資遣方案可領，還故意安排幾個配合好的員工先簽同意書，讓其他原本還不知所措的員工只好跟進簽名，這根本就是在蹂躪勞工。



羅美文指出，現在資方所謂的優惠資遣方案，其實只是甜點，正餐根本就還沒出。據他瞭解，有一位已經做了20幾年的員工，資遣費只領了約新台幣120萬元，但這些錢能用多久呢？這些突然失業的勞工未來該怎麼辦？他們的家庭又該何去何從？資方無情無義、沒血沒淚，真的是把勞工當成免洗筷一樣用完就丟。