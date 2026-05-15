介文汲：特朗普正在找方式回應遏制“台獨”

介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北5月15日電／中國國家主席習近平14日在習特會上指，台灣議題是“中美關係最重要的問題”，但白宮會後摘要未提及台灣。對此，台駐紐西蘭前代表介文汲15日在廣播節目表示，美方已經等於間接證實大陸有提出“台獨”問題，而中方要美國一起來遏制“台獨”是未來的基調，“特朗普現在還在找回應的方式”。



介文汲15日在廣播節目《千秋萬事》中指出，美方已經等於間接證實了這次中方提出“台獨”問題，特朗普現在還在找一個回應的方法，美國國內都討論瘋了。上午他在看國際媒體，焦點都放在習近平警告美國。中國現在就是施壓三點：第一，你軍售不要再賣；第二，你要公開主張反對“台獨”，很明確；第三，你要支持兩岸以和平方式、漸進方式和平統一，而這三個問題特朗普知道他迴避不了。



介文汲指出，中方已經答應特朗普要購買200架的波音飛機，如果100架787的話就是250億美元，另外100架如果買737的話，也是100億，就等於300多億。所以特朗普一定在權衡價值，他基本上陷入一個長考。魯比奧的講法也鬆動了，他也承認“台灣海峽的穩定對於中美關係好的發展是非常重要。”



介文汲稱，就特朗普來講的話，他只是講一句話，如果可以說140億也賺、350億也賺，那就口頭上說出“反對台獨”。可是他有考慮到這個政策改下去，可能在美國國內會變成一個政治議題，但其實特朗普不在乎這些。重要的是回過頭看中國對“台獨”的議題，現在等於是跟美國正面硬槓，因為習近平知道“台獨”的後台就是美國。美國現在的敘事方法已經不談歷史脈絡，就說現狀是“兩個國家”、大陸若對台灣用兵就是“侵略”，這個論述已經和過去不同，反而讓中國大陸就把“台獨”的問題提上時間表。



介文汲分析，過去中國大陸認為水到渠成、因緣俱足、和平統一。現在大陸發覺這個問題，再加上日本首相高市早苗進來攪局，還有賴清德的動作，幾個因素加起來，情勢逼著大陸、時間逼得更緊，這一次就是跟特朗普挑明、攤牌了。



不過介文汲認為“特朗普可以躲得過這一次”，但是9月習近平還要回訪美國，另外還有兩次見面，台灣問題美國還是避不開的。中方一定會說，“好，我買你飛機，可是台灣問題、‘台獨′問題你還是要表態。如果不表態就沒了。”所以這是很現實的狀況，雖然美國還是希望模糊地賺錢，不過這次中方硬起來了：“你要賺錢就要表明態度，這個問題處理不好，中美關係就可能面臨摩擦跟衝突。”美國有學者說，這是非常嚴重的、公開對美國的警告。



介文汲強調，所以真正變化的是中國大陸的政策，他把“台獨”問題放到跟美國關係的首要問題，“要美國一起來遏制‘台獨′，這是未來的基調”。而美國一定會跟著變，他可能不會（立刻），可是美國對台灣問題一定會改變態度，就算檯面上不宣布也會私底下承諾，可表面上他還是要維持。中方既然在這個問題上加碼，美國不能硬槓，這是論述的改變，“特朗普論述能力很強的”。另外，為何找習近平9月去美國，因為11月是期中選舉，“習近平等於是最大咖助選”。