嚴震生：16字總結中美峰會可避免衝突

政大國關中心兼任研究員嚴震生。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月15日電（記者 莊亦軒）中美峰會14日登場，政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生15日在座談會中指出，根據以往特朗普政府與中方會談後的經驗，過往中美見面會談後各自發布的新聞稿中，雙方的內容都會有些出入。他以16字總結“一個會談、各自表述、互不承認、互不否認”，這樣的表態避免了雙方直接衝突，各自挑選想講的內容發表，以取悅各自的目標群眾。



特朗普訪華前表示會談到對台軍售，嚴震生指出，照道理特朗普說會與中方談對台軍售，這已經違反六項保證，但六項保證不是法律對於特朗普也沒有強制約束力，理論上台灣政府應該要表達抗議，但現任民進黨政府對於美國態度一向是很軟弱的。



美國總統特朗普13日展開訪華行程的同時，美國眾議院跨黨派議員提出一項決議案，重申美國《台灣關係法》、三個聯合公報及“六項保證”是美國對台政策的基石，並強調美國對台灣的承諾不應成為外交談判的“籌碼”。



政治大學國際關係研究中心15日下午舉辦“解析2026年川習會後的全球秩序與兩岸局勢”座談會，由政大東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢主持，並邀東海大學政治系教授邱師儀、台“國防大學中共軍事事務研究所”教授馬振坤、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台灣大學政治系教授張登及、政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生與談。



根據以往特朗普政府與中方會談後的經驗，嚴震生分析，過往中美見面會談後各自發布的新聞稿中，雙方的內容都會有些出入。他以16字總結“一個會談、各自表述、互不承認、互不否認”，這樣的表態避免了雙方直接衝突，各自挑選想講的內容發表以取悅各自的目標群眾。



白宮聲明中提到中美雙方一致認為，霍爾木茲海峽必須保持開放，以及伊朗不能擁有核武器。嚴震生分析，此處最重要的是雙方都同意伊朗不擁有核武器。



他也說，美國跨黨派議員提出決議案試圖制衡美國總統特朗普在台灣議題、對台軍售的表態，表達對台灣的支持，但特朗普會如何行動仍是高度不可預測。