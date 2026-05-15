美企CEO訪華　鄭麗文：沒人不要大陸市場

國民黨主席鄭麗文主持國民黨Youtube頻道“KMT直球對決”首播，並邀請介文汲訪談。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北5月15日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普訪華，包含蘋果、特斯拉、輝達等多位科技與金融巨頭CEO隨行，引發外界關注。中國國民黨主席鄭麗文今天表示，這清楚顯示美國企業高度重視中國大陸市場，“全世界會有誰說我不要中國大陸的市場？沒有人不要，包括日本在內。”台灣也不可能切斷與大陸所有貿易關係，兩岸必須務實面對現實。



國民黨Youtube頻道“KMT直球對決”今天中午首播，由黨主席鄭麗文擔任首集主持人，邀請前外交官介文汲對談習特會對全球和台海的影響。



鄭麗文在節目中表示，民進黨嚴重錯判形勢，以為美國及西方社會圍堵中國、反中、與中國大陸產業鏈切割會成為不可逆路線，但事實證明，國際社會不可能走向自我毀滅。她指出，這次包括黃仁勳、馬斯克、波音及多位美國企業領袖隨行訪問北京，清楚顯示美國企業高度重視中國大陸市場。



介文汲則說，這次美國企業領袖大規模隨特朗普訪華，顯示美國對中國大陸市場的需求，已經遠大於過去。特朗普也需要為核心選區與產業帶回具體利益，包括農產品、牛肉、大豆、波音與金融投資等。因此，美中關係不是單方面傾斜，而是各有所需。台灣更應該檢視自身籌碼，不能讓美國對台政策被中國大陸主導，而台灣卻沒有自己的聲音。



鄭麗文強調，中美若能確定“維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數”，對台灣就是好事。台灣不應期待美中衝突，更不應被推向戰火第一線。美中若能建立健康、友好的交流與貿易關係，台灣反而可能成為最大受益者。台灣真正需要的是和平、穩定與繁榮，不是戰爭、封鎖與自我孤立。



鄭麗文指出，台灣人民不應被“台獨”與民進黨綁在一起，更不該被拖進戰爭風險，“和平的紅利，我們當然也要分享；戰爭的毀滅，我們要全力避免。”這才是符合台灣人民利益的選擇與戰略。國民黨將持續主張兩岸和平、反對“台獨”、避免台海任何戰爭可能，並在國際變局中為台灣爭取話語權與主動權。