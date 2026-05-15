沈伯洋參選　民眾黨團送防熊噴霧蔣萬安笑納

民眾黨台北市議員張志豪（左）質詢時贈送“防熊噴霧”給台北市長蔣萬安（右）。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月15日電／民進黨徵召不分區“立委”沈伯洋參選台北市長。中國國民黨台北市長蔣萬安今天赴議會進行專案報告時，台灣民眾黨議員張志豪特別贈送“防熊噴霧”給蔣萬安，引發議場關注。



蔣萬安今天上午赴台北市議會進行專案報告並備質詢，由民眾黨台北市議會黨團議員張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞及林珍羽進行聯合質詢。



張志豪質詢時表示，距離大選僅剩不到200天，民進黨提名“黑熊學院”創辦人沈伯洋，可預見接下來台北市將是“黑熊出沒、動作頻繁”。接著說民眾黨團要送他一罐非常強效的“防熊噴霧”，並稱噴霧成分簡單。



張志豪表示，就是希望你能夠能勤於市政，非常虛心仔細聆聽所有市民朋友的心聲，好好做一些福國利民的政策，給想在台北簡單生活的市民一個希望。語畢，張志豪拿著特製噴霧，招呼同黨議員一同朝蔣萬安走去。



不同於過去多由幕僚代為收受禮物，今天蔣萬安面帶微笑地親手接下“防熊噴霧”。並重申，面對各方挑戰，他的對策始終是“持續專注市政”，穩定推進各項政策，他並細數政績，如推動無菸城市、親赴平等里與溪山里完成自來水管線的“最後一哩路”。



蔣萬安強調，無論對手是誰，民生建設才是城市發展最重要的關鍵基礎，不應被政治口水干擾。