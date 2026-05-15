中美峰會助兩岸和緩？樓麗萍：開放觀光雙贏

台灣省旅行業聯合會理事長樓麗萍。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月16日電（記者 蔣繼平）中美峰會是否有助兩岸和緩受到矚目。台灣省旅行業聯合會（簡稱省聯合會）理事長樓麗萍向中評社表示，旅遊會搭起友誼的橋樑，兩岸之間的旅遊是重要的民間交流，開放才能更和平，並互惠雙贏。且花蓮觀光低靡，讓陸客早點進來，有正常的旅遊交流，才能讓經濟活絡。



針對台灣人去年超過3百萬人赴大陸旅遊，樓麗萍表示，真是台灣人民最真實的想法，兩岸旅遊早晚都要開放的，盼製造雙贏。若沒有開放陸客來台，變成台灣去沒陸客來，能賺的外匯就無形中損失掉了。所以，有朋自遠方來，當然要爭取。



樓麗萍深耕花蓮觀光旅遊業，在業界超過30年資歷，目前擔任詠莉旅行社董事長，2025年當選台灣省旅行業聯合會理事長，該會主要是團結全台旅行公會、並推廣旅遊與促進同業合作。



國台辦14日表示，先前宣布推動恢復上海、福建居民赴台灣觀光個人遊試點，希望台灣盡早開放。陸委會重申，必須先經過觀光小兩會協商，希望對岸回應要求。中美峰會是否有助兩岸關係和緩，受到關注。



對此，樓麗萍表示，旅遊是無國界，世界是世界村，到各地旅遊都會搭起友誼的橋樑。台灣與大陸之間的旅遊，就是民間的交流，大家可以互相認識變朋友，讓世界更能夠更和平，共創互惠雙贏。大家不希望有仇恨，也不願私人想法導致中斷。



樓麗萍表示，近期登場的習特會、習鄭會，都可得到諾貝爾獎，都是為了世界和平做努力打拼，呼籲要重視民間友誼的交流，且能夠擴大交流層次，讓人與人之間更加了解、融通，旅遊過程認識朋友，增加國際觀，把仇恨降低，讓世界更和平。