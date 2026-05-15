黃奎博：習特會恐對台海達成默契只做不說

政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 資料照） 中評社台北5月15日電／中美峰會14日登場，美國國務卿魯比歐在“習特會”後表達，美國對台政策未改變，中國大陸更偏好和平統一。對此，政治大學外交系教授、啟思民本基金會董事執行長黃奎博15日表示，魯比歐的說法透露中共已成功把對和平統一的優先性傳遞到了美國決策圈。另外台海議題，特朗普與習近平可能“已經達成默契，不公開宣布、只做不說”。



黃奎博15日接受《中時新聞網》訪問指出，魯比歐的“和平統一說”透露兩個訊息：



第一就是美國特朗普政府並沒有支持或反對如果兩岸和平統一，但也沒有要求台灣要跟中共談如何和平統一。



第二就是中共已經成功的把他們對於和平統一的優先性傳遞到了美國決策圈的耳中，此時不管是務實“台獨”或者漸進式“台獨”，如何讓美決策圈認為也不損及美國利益，恐怕不是台灣方面可以片面決定的，因為中共堅決反對任何形式的“台獨”，而且不放棄以“非和平手段”處理“台獨”。



而對於魯比歐也說了美國對台政策不變的說法，黃奎博表示，這沒有意外，因為美國所謂的“一中政策”，一直是在《台灣關係法》和三個《中美公報》的架構裡面移動，所以不支持“台獨”或者反對“台獨”，其實在廣義上都符合這個架構。例如《1972年上海公報》中：美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府對這一立場不提出異議。美國當時雖然沒有明確指出中國由何政府代表（當時美國在外交和法律上是承認“中華民國”），可是“接受“台獨”這個選項不存在於公報內容中。



黃奎博說，特朗普政府現在驟然改變對台灣的立場的話，顯然對內政問題纏身的特朗普而言不利，因為目前而言，拋棄台灣會招致美國國內很多批評與反彈，也會讓中共在許多相互關切的議題戰場上正面回擊，怎麼算都不划算。



而對於美國“財政部長”貝森特指出，特朗普在未來幾天將會針對台灣問題發表更多講話，黃奎博分析，這意味著特朗普政府早與中共在有關所謂的“台灣問題”有互動，而且為了避免國是訪問的新聞和“成果”被稀釋，所以在諸如台海等比較政治敏感的議題上，美方傾向採取將訊息緩步釋放的策略。而且，我們還不能排除，或許在“習特會”這兩天中，有些有關台海的事情已在最高領導人之間達成默契，但是“不公開宣布，只做不說”。