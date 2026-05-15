曾領月薪5千工資　新竹縣議員聲援勞工

無黨籍新竹縣議員何智達。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月15日電（記者 盧誠輝）日商輪胎廠普利司通和日商資生堂化妝品公司近日接連傳出將關掉位在新竹縣湖口鄉的工廠，預估有近千名勞工將受影響。無黨籍新竹縣議員何智達接受中評社訪問表示，他年輕時也曾在輪胎廠上過班，每個月只領約新台幣5千元工資，所以相當能體會基層勞工的辛酸。



在台經營44年的日本輪胎大廠 “台灣普利司通”11日無預警宣布將結束在台灣的生產，將關掉位在新竹縣湖口廠，將裁員逾500多名員工，12日又傳出日本化妝品大廠“資生堂”公司也預計在明年關掉新竹縣湖口廠，初估會有近200名員工受影響。



何智達曾任平鎮國中教師、新湖國中主任 忠孝國中組長、主任等。



何智達透露，他年輕時也曾在另一家輪胎廠上過班，每天工作長達12個小時，但每個月卻僅能領到約5千元的工資，因此他能深刻體會到勞工的辛苦，每天為了生活和家計在工廠裡打拚，這麼辛苦只為了換取一點微薄的薪水，所以後來他當上議員後，只要有勞資爭議事件，他總是在站第一線為勞工發聲。



深知勞工辛酸的何智達後來考上台灣師範大學，畢業後到國中任教，才開始逐漸改善生活狀況，並在2018年首次當選新竹縣議員，2022年順利連任。



何智達指出，這次普利司通關廠案，他是看到新聞媒體報導才知道，後來得知有勞團要到新竹縣政府前抗議陳情，他就覺得自己一定要親自來聲援勞工，因為勞工的苦他真的很能感同身受，也知道現在那500多位因關廠被無預警資遣勞工心裡的徬徨無助，所以他一定要站出來跟勞工站在一起。



何智達認為，新竹縣政府勞工處在這件事情的處理上真的有很大的改進空間，不能只以一句“過程合法”就想把勞工給打發掉，這樣勞工的保障在哪裡？未來他在議會一定會持續強力監督此事，捍衛勞工的尊嚴和工作權。