林祖嘉：對美出口依賴下降　中方談判底氣足

政治大學經濟系特聘教授林祖嘉。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫“國政基金會”15日召開習特會對台美中關係之影響記者會。政治大學經濟系特聘教授、前“國發會主委”林祖嘉在會中表示，從中美貿易的數據來看，中國大陸近年對美國的出口依賴度已由20%顯著下降至14%，這讓中方在談判桌上展現出極強的經濟韌性與抗壓性。



他強調，正是因為“對美出口依賴下降讓中方談判底氣足”，習近平在面對有中期選舉壓力的特朗普時，更能將台灣問題等戰略政治議題擺在前面。但台灣必須警惕，中美很可能是關起門來，將台灣議題作為經貿利益交換籌碼的政治現實。



這場記者會由“國政基金會”執行長張顯耀主持，邀請政治大學外交系兼任教授李明、政治大學經濟系特聘教授林祖嘉、陸軍退役中將、前“立法委員”帥化民、前“立法委員”陳以信、“國政基金會”資深“國政”顧問曾復生等人出席。



林祖嘉在會中指出，在本次習特會登場前，必須先釐清誰對這場談判的需求更大。很顯然，面臨11月美國期中選舉巨大政治壓力的特朗普，比誰都更急於在短期內看到外交與經貿成效，加上美國還得同時面對伊朗局勢及盟友關係等國際難題，這使得特朗普在談判立場上顯得相對急迫。



反觀中國大陸，自美國全面發動關稅戰以來，非但沒有被擊垮，反而展現出了極強的經濟調適能力。林祖嘉舉數據說，去年中國大陸的GDP仍維持在5%以上的正成長，今年第一季更衝高到14%以上，更重要的是，2019年美中貿易戰剛爆發時，大陸對美出口占其總出口比重高達20%，如今已一路下滑至14%。



這項數據的下滑，正說明了對美出口依賴下降讓中方談判底氣足，林祖嘉說，中國大陸對美國市場的依賴度正在逐年下降，這意味著習近平對美國市場的需求壓力其實沒有外界想像得大，他在談判桌上的籌碼與底氣反而更足，這也決定了美中兩國在協商時完全不同的心態與節奏。



林祖嘉指出，所以習近平與特朗普的協商目的截然不同。特朗普追求的是經貿優先、要短期速效的政績來應付國內選舉；但習近平要的則是全局性、戰略性的長遠穩定關係。而在習近平的戰略藍圖中，要維持美中關係與國際局勢的穩定，台灣問題就是最核心的政治紅線。

