民進黨：鄭麗文扭曲特朗普談話是認知作戰

民進黨發言人李坤城。（中評社 資料照） 中評社台北5月15日電／中國國民黨主席鄭麗文今天主持國民黨網路節目《KMT直球對決》時指出，美國總統特朗普公開說，“如果台灣有一個合適的‘總統′的話，兩岸就不會有戰爭的危險”，就差一點沒有點名賴清德了。民進黨15日痛批，鄭麗文刻意扭曲美國總統特朗普日前“若有合適總統就不會發生戰爭”談話，移花接木藉此攻擊賴清德。



民進黨發言人李坤城表示，從特朗普完整發言脈絡可知，所謂“合適的總統”指的是美國的總統，完全無關任何他國領導人，相關的惡意扭曲短影片，也經媒體揭露，是典型的錯假訊息操作，不知道是鄭麗文連起碼的分辨能力都沒有，因此無法理解特朗普總統完整的談話內容，這樣的國際能力實在令人憂心。



李坤城指出，這種惡意剪輯、去脈絡化呈現，把特朗普語意中的“美國”曲解成“台灣”，再造謠特朗普批評賴清德，這就是刻意的資訊操弄，即認知作戰中典型的“洗訊息”。鄭麗文身為國民黨主席，為政治利益故意扭曲事實，將重要外交談話操作成攻擊素材，意圖製造“疑賴論”，足見國民黨的荒謬與失格。



李坤城批評，鄭麗文理應具備基本國際判讀能力，難道國民黨沒有專業的外交或英文人才，可以提供主席正確資訊嗎？如果鄭麗文連完整的公開發言都能曲解，難以想像接下來出訪美國，又會在與美方互動時繼續傳遞何種錯誤訊息與錯誤立場，這才是民眾所真正憂心的。