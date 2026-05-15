賴清德遭點名？介文汲：消費特朗普很危險

民進黨指出，特朗普所謂“合適的領導人”，是指“美國自己的總統”，而非他國領袖。（民主進步黨臉書） 中評社台北5月15日電／美國總統特朗普在北京行之前接受美國媒體訪問時，曾將台灣類比烏克蘭，並表示“If you have the right president, I don't think it'll happen.”這句話解讀在台政壇掀起議論。民進黨官方臉書還特別澄清，特朗普意指“有合適的總統，我認為不會發生衝突”，並駁斥特朗普並未評論賴清德是否適任。對此，台駐紐西蘭前代表介文汲指出，民進黨在台騙慣了，“消費特朗普是很危險的”。



針對部分親綠媒體、粉專在引用時，省略了“如果”的假設語氣，改稱該句指的是“美國有合適的總統”、“你們有對的總統”，暗示特朗普認可現任台灣領導人。介文汲對此種解讀方式則提出警告。



介文汲15日在廣播節目《千秋萬事》中指出，民進黨政府不應進行此類解釋。特朗普說賴清德是一個好“總統”，這樣的說法存在重大風險。美國總統的情報蒐集體系極為精密，每天早晨的簡報內容鉅細靡遺。若美國情報系統向特朗普簡報指出，“民進黨聲稱你那天講話是在稱讚賴清德，說他是一個好‘總統′”，美國政府很可能會出面澄清，“我們的總統沒有這樣說”。



介文汲分析，美國人、尤其是美國總統本人，非常在乎他人對其言論的詮釋方式。他以對比方式說明，“你隨便消費別人習慣了，但你不要消費我的總統。特朗普心想我可以消費你，但什麼時候輪到你來消費我”？



介文汲批評現今民進黨高層素質低劣，完全不瞭解國際社會的運作邏輯。這些人在台灣長期習慣於欺騙，如今硬要聲稱美國總統稱讚賴清德是一個好“總統”，這在外交場域是不能開的玩笑。他強調，這些人沒有理解發言前、後脈絡，還搞不清楚就亂講。



介文汲提醒，消費特朗普是非常危險的舉動。美國在台協會（AIT）每天蒐集所有情報資訊，尤其當台灣官方對美國總統做出這樣的詮釋，這可不能隨便亂講。他認為，台灣目前的問題在於，政府官員每天胡說八道已成常態，但在國際事務領域，別人不會如此草率。



介文汲感嘆，現在的綠營高層無法勝任其職責，這些人的工作具有高度敏感性，卻把政府機器抓在手中，還以為是在搞地方選舉。

