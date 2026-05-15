謝衣鳯稱已翻頁了　仍嗆魏平政指手畫腳

藍委謝衣鳳。（中評社 資料照) 中評社台北5月15日電／未獲中國國民黨提名參選彰化縣長的藍委謝衣鳯今天在受訪時表示，“我已經領便當了”（指角色在劇情中退場）、“已經翻頁了”。但她不滿近來外界頻頻代替她或家人發言，甚至點名國民黨彰化縣長參選人魏平政不應對她的動向指手畫腳。



國民黨13日徵召魏平政參選彰化縣長，魏平政說，不相信國民黨“立委”謝衣鳯會脫黨參選。



謝衣鳯今天在“立院”接受媒體訪問，媒體問謝，魏平政與國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天接受廣播節目專訪，蕭景田在節目中說這過程當中都有來請益，還要來拜會她。



謝衣鳯今表示，“我已經領便當了，本來不打算回應相關問題，但是我是否脫黨參選，不應該由曾經脫黨參選過的彰化縣長候選人魏平政替我回答”。



謝衣鳯重申，都已經“翻頁了”，為什麼魏平政還要替她或她的家人回答？“魏平政不是我的家人，也不是謝衣鳯本人，不應該為我來回答任何的問題。”



媒體追問，如果魏平政之後來請益拜會的話，會跟他見面嗎？謝說，目前她必須要考量到，有非常多的支持者沒有辦法接受這個過程，所以她也必須要一一安撫他們的心，在這個過程當中，她覺得魏平政以及蕭景田還有黨中央，應該要極力去安撫彰化縣所有支持者的心。那唯有他們的心能夠放下，那這件事情才有辦法解決。