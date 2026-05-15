陳以信：中美回到競合背景　有利藍重返執政

前藍委陳以信。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫“國政基金會”15日召開習特會對台美中關係之影響記者會。國民黨前“立委”、馬英九執政時期的府方發言人陳以信在會中表示，本次習特會凸顯出中美正攜手打造一個和平穩定的大框架，整體互動模式極為類似當年美國前總統小布什與中國大陸前領導人胡錦濤時期的“中美競合”背景。



他強調，在這種大國走向和平穩定的時空背景下，國民黨主席鄭麗文即將展開的訪美行程，其所堅持的和平路線正與國際大勢高度合拍，這不僅將可能大幅拉高訪美接待層級，更將重塑國民黨的“勝選方程式”，對藍營未來重返執政是有利的。



這場記者會由“國政基金會”執行長張顯耀主持，邀請政治大學外交系兼任教授李明、政治大學經濟系特聘教授林祖嘉、陸軍退役中將、前“立法委員”帥化民、前“立法委員”陳以信、“國政基金會資深國政顧問”曾復生等人出席。



陳以信在會中發言時首先提出兩點關鍵提醒。第一，他強調在解析當前局勢時，必須將“特朗普總統”與“特朗普政府”視為兩個不同的分析概念。特朗普個人的公開發言與其政府幕僚團隊的政策論述，在時間點與實質內容上往往存在落差。這種“特朗普式的模糊”往往是美方動態釋放訊號的手段，即便特朗普今天表達了某種立場，明天特朗普政府也可能拋出另一套自圓其說的政策解釋，外界必須看清這一點。



陳以信說，第二，台海情勢與大國博弈目前仍處於高度動態的演變中。在特朗普正式結束行程、回到白宮之前，台灣議題是否會被進一步拋出、甚至是否會有新的戰略震撼彈出現，仍未塵埃落定，因此，台灣必須保持高度警覺。



針對習特會的交鋒，陳以信指出，習近平在一開場就如同“梭哈”一般，直接拋出“修昔底德陷阱”的論述，強硬要求特朗普必須妥善處理台灣問題。習近平第一手牌就狠狠打出台灣牌，暗示中方不惜為了台灣問題承受和美方衝突的風險，其戰略意圖就是要把台灣議題定位為中美關係的最核心，以此來試探特朗普的底牌。



但特朗普選擇了蓋牌，陳以信說，特朗普在第一時間刻意不作正面回應，甚至在天壇遭遇媒體追問時也裝作“有聽沒有到”，這完全不符合特朗普過往的風格，顯見特朗普是有意識地在迴避。特朗普選擇暫避鋒芒、不掀底牌，某種程度上也凸顯出在特朗普的心中，當前最核心的利益是伊朗與經貿等議題，台灣並非其首要關切，因而採取蓋牌策略看清中方後續動作。

