陳以信：台灣變美國戰略棄子風險升高

陳以信。（照片：“國政基金會”臉書） 中評社台北5月15日電／中國國民黨智庫“國政基金會”今天召開“習特會”對台美中關係之影響記者會。國民黨前“立委”陳以信表示，“特朗普需要習近平”大於“習近平需要特朗普”，在不對等的需求關係裡，台灣變成特朗普戰略棄子的風險升高，美方對國民黨主席鄭麗文和平路線有興趣，延續馬英九政府路線，有助於國民黨重返執政。



這場記者會由“國政基金會”執行長張顯耀主持，邀請政治大學外交系兼任教授李明、政治大學經濟系特聘教授林祖嘉、陸軍退役中將、前“立法委員”帥化民、前“立法委員”陳以信、“國政基金會資深國政顧問”曾復生等人出席。



陳以信說，習近平一上桌就梭哈，提出“修昔底德陷阱”，要求特朗普妥善處理台灣問題。這就是把台灣議題放在美中關係的核心裡，甚至暗示中國會不惜為了台灣問題開戰美國，所謂衝突有軍事衝突或各種衝突可能。習近平目的在看特朗普的底牌，特朗普則是蓋牌不回。特朗普跟習近平在台灣議題上仍存有歧異，目前沒有美中第四公報。未來可能有“一個台灣，各自表述”，存在不同說法，但符合美國戰略利益。



陳以信說，特朗普、習近平都需要美中維持穩定，而特朗普更加需要。特朗普此刻提出9月24日邀請習近平夫婦訪美，表示要把現在成功的習特會延伸到9月24日，形成“兩點一線”，為期中選舉準備、打強心針。他說，美國從里根政府以來的“六項保證”已鬆動，台灣議題在習特會當中正式跟美中議題掛鉤，對台灣是相當大的風險。可觀察美國近日會不會發布第二波軍售。



陳以信認為，“特朗普需要習近平”大於“習近平需要特朗普”，在不對等的需求關係裡，台灣變成特朗普戰略棄子的風險升高。習特會主旋律是和平穩定，有利鄭麗文訪美，基於美中關係走向穩定。鄭麗文訪美，行政部門接見層級有提高的可能，美國智庫學者、國會的參、眾議員對鄭麗文的和平路線會更有興趣，拜會次數也可能增加。鄭麗文路線明顯延續馬英九政府路線，會是和平保台的正確路線，有助於國民黨重返執政。