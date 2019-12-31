王娟萍：台傳產關廠潮　機會在改善兩岸關係

勞動黨副主席、勞動人權協會執行長王娟萍。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月16日電（記者 盧誠輝）日商輪胎廠普利司通和日商資生堂化妝品公司近日接連傳出將關掉位在新竹縣湖口鄉的工廠，預估有近千名勞工將受影響。勞動黨副主席、勞動人權協會執行長王娟萍接受中評社訪問認為，台灣的傳統產業未來關廠潮恐會出現骨牌效應，只有改善兩岸關係才有機會解決台灣傳產目前所面臨的瓶頸。



在台經營44年的日本輪胎大廠 “台灣普利司通”11日無預警宣布將結束在台灣的生產，將關掉位在新竹縣湖口廠，將裁員逾500多名員工，12日又傳出日本化妝品大廠“資生堂”公司也預計在明年關掉新竹縣湖口廠，初估會有近200名員工受影響。



王娟萍強調，其實不只新竹縣的傳產出現關廠潮，近期包括新北市和桃園市也都開始有一些風聲傳出，未來傳產的關廠潮恐會出現骨牌效應，勞工要有心理準備。她認為，未來台灣勞工的機會還是在大陸，畢竟大陸市場這麼大，只有改善兩岸關係，才能讓台灣的勞工有出路。



王娟萍，中興大學農藝系學士，曾任“全國總工會”副秘書長，新移民勞動權益促進會創會理事長，現為勞動黨副主席、勞動人權協會執行長。



她表示，台灣這一波關廠潮很特別，有一種整個傳統產業快要崩跌下來的山雨欲來感覺，因為受到中美貿易戰、美國關稅和能源危機等影響，台灣的傳產目前確實面臨相當嚴峻的考驗。

