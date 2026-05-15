邱世卿：綠“抗中保台”將來未必走得通

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿 。（中評社 資料照) 中評社台北5月15日電／中美峰會後白宮的習特會摘要並未提及台灣。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿指出，從這次“習特會”至週四晚間的消息來看，台灣“抗中保台”這條路，在未來美中的新的框架裡面，未必走得通，這樣大家就能看清楚“目前國際現實的情況是這個樣子”。



對於習近平在會面提到的中美是否會陷入“修昔底德陷阱”（Thucydides Trap），也就是舊的大國將會阻礙新的大國崛起、甚至會導致戰爭一事，邱世卿則是樂觀的認為，中美以這次北京“習特會”的安排和氣氛來看，很明顯已經跳脫了這個陷阱，“所以習近平才會用反問的方式（修昔底德陷阱）”。



針對台灣今年底將舉行的“九合一選舉”及2028年的大選來看，邱世卿表示，目前還無法預測“習特會”，將會對台灣選舉有什麼影響，但他認為，目前特朗普訪華帶來的政治氣氛“主旋律”，其實是先前鄭麗文在訪問北京的過程裡面，跟習近平對談的旋律是“對得起來的”。



《風傳媒》報導，有關先前“習鄭會”到目前的“習特會”，以及“立法院”日前剛通過的7800億元軍購特別預算的關聯性，邱世卿認為，軍購的爭議，反映了台灣人對於自己的極度不自信，“在某一個程度、某一個層面上來說，其實應該是台灣人對戰爭的恐懼，戰勝了我們對理性、以及對於自己未來命運更深一層的思索”。



邱世卿認為，“其實我覺得鄭麗文帶回來的，其實是一個機會，是一個我們可以打破這個恐懼、讓我們可以更開放的去討論我們的未來，或是我們的下一代未來的一個機會”。



邱世卿分析，就他的觀察，綠營對於本次的中美高峰會這件事情，其實是“忐忑不安”的。而且特朗普政府這次的作法，確實有違過去的慣例。