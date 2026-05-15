中美峰會後　高少凡：台灣問題兩個觀察點

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月16日電（記者 方敬為）北京中美峰會15日落幕，針對相關效應，東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，美國總統特朗普此次訪華，對華鷹派國務卿魯比奧與戰爭部長赫格塞思隨行，某方面等於釋放尋求戰略穩定的外交誠意。至於美國是否呼應中方訴求，他認為，有兩個觀察點，一是後續對台軍售的執行是否暫緩或延遲，二是對台海議題的態度是否發生轉變。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



高少凡表示，對台灣而言，當中美建立起“默契外交”，將是一大警訊，當中美G2格局逐漸成形，美國為了維持大國間的責任與義務，隨時可能將台灣議題置於操作層面的次要位置，因此，未來不能只看白宮說了什麼，而要看美方在實際的軍事動態與安全政策的執行面上減少了什麼，這種“只做不說”的戰略轉移，會是台灣在觀察中美關係新型態時，最需要警惕的地方。



高少凡指出，雖然白宮摘要內容完全未提及軍售與台灣問題，但雙方必定有觸及，對於這些大國間的戰略默契，美國通常不會對外明說，因為在國際現實的博弈中，有些事“只能做不能說”，值得密切觀察。



分析北京中美峰會走向，高少凡指出，這次中美高層會晤，明顯可見到美國帶著極高的誠意前來，中方也展現高規格的友善接待，此次特朗普隨行團隊中出現了國務卿魯比奧（Marco Rubio）與戰爭部長赫格賽思（Pete Hegseth）的身影。這兩位在共和黨內素以強硬鷹派立場著稱的人物連袂出席，其象徵意義非同小可。



高少凡說，這不僅是美方釋出的某種外交誠意，更顯示出美方正試圖讓核心決策幕僚直接面對並理解中方反覆強調的底線原則，在這種大國對壘的氣氛下，這兩位要員的“列席聆聽”，實際上是為雙方在戰略穩定上尋求共識，並提供某種心理與政治上的鋪墊，暗示美國正審慎評估如何在大國責任與利益博弈間取得新的動態平衡。

