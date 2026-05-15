曾研潔節目上突脫外衣　露出柯文哲清清白白

曾妍潔秀出寫在胸前“京華城，柯文哲清清白白”等字句。（照片：《中午鏡來講》YouTube） 中評社台北5月15日電／曾代表台灣民眾黨參選桃園市議員的曾妍潔日前宣布退黨，並投入台北市大安文山區市議員選舉。而曾妍潔15日在網路節目原本要談及退黨等事。不料，曾妍潔講到一半，突然脫掉外衣，秀出寫在胸前聲援前民眾黨主席柯文哲“清清白白”等字句，並表示這是她確定的事情，所以她敢寫在胸前掛保證。



曾妍潔15日在網路節目《中午鏡來講》討論自己退黨等事，而曾妍潔原先在談自己為何從桃園龜山區轉戰北市大安文山區時，突然表示似乎有擋到麥克風，就突然脫下外衣，秀出寫在胸前“京華城，柯文哲清清白白”等聲援柯文哲字句。而主持人則詢問為何要在胸前寫上這些字句時，曾妍潔則表示：“這個是我確定的事情，所以我敢寫在我的胸前，我敢掛保證！”



曾研潔擁有台灣大學環境工程學博士學位，專長為建築能源，曾代表台灣民眾黨參選桃園市平鎮區市議員，被稱為“平鎮林志玲”、曾任桃園市副市長秘書。今年5月宣布退出民眾黨，以無黨籍參選台北市大安文山區市議員，該區民眾黨提名現任市議員張志豪尋求連任。



曾妍潔也隔空向柯文哲喊話表示，“這可能是我最後一次替你發聲”，並稱自己如今已經走到這一步，未來將會慢慢淡出。她也叮囑柯文哲“要加油、保重”，同時認為目前改從行政程序方向處理是正確做法，強調“行政程序本來就是合法的”。她並提到，通常案件送進都委會後，市長多半只會知道最終結果，不一定清楚中間的細節流程。