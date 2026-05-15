張五岳：只要中美溝通順暢　台海風險可控

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月15日電（記者 鄭羿菲）針對中美峰會，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳15日表示，他對兩岸關係並不悲觀，只要中美溝通管道暢通，除非台美在軍事、高層互訪、賴清德過境美國有重大引爆點，否則中美關係、台海問題的風險大概是可控的。中美台三方最大公約數是維護台海和平，只是三方的前提與要件有不同看法。



台灣大學政治系教授張登及說，中美關係最大的變數還是台灣問題，台灣議題雖對中國大陸、對美國都是重要議題、核心議題，但未必是急迫且是宿命的議題，我們不需要用2027年等時間表自己嚇自己，把台灣議題真正變成急迫且是宿命的議題，這不需要失控。



美國總統特朗普13日至15日訪華，15日上午11點來到北京中南海，進行他此次訪華的最後一項行程，參觀中南海，拍“友誼合影”，與中國國家主席習近平茶敘，共進工作午餐後已搭機返美。



政治大學國際關係研究中心15日下午舉辦“解析2026年習特會後的全球秩序與兩岸局勢”座談會，由政大東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢主持，並邀東海大學政治系教授邱師儀、台“國防大學中共事事務研究所”教授馬振坤、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台灣大學政治系教授張登及、政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生與談。



張五岳表示，他對未來的兩岸關係並沒有太悲觀，只要中美關係的溝通管道維持暢通，從中國大陸的國際格局角度來看，大陸是要爭取更長的戰略機遇期。而在兩岸關係上，從“習鄭會”到6月中旬，包括海峽論壇等，大陸會一波一波的推出對台措施，台灣說是統戰，大陸說是惠台，這些都是可以預期的。



張五岳指出，“習特會”陸方想表達的是台灣問題是中美最關鍵、最敏感的問題，處理得不好會影響中美大局，而“台獨”與台海和平水火不容，換言之，要和平就一定要反對“台獨”。可預見，中美台三方最大的公約數就是台海和平，但三方對如何維護台海和平的前提與要件，仍有不同看法。此次“習特會”對美中台關係是一個新的開始，他相信挑戰會不少，都取決於未來。