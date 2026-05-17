李華球：美對台政策將連動2028台灣大選

中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中國國民黨大陸事務部顧問李華球接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月18日電（記者 張穎齊）中美峰會15日落幕，中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中國國民黨大陸事務部顧問李華球接受中評社專訪分析，中國大陸領導人拋出“修昔底德陷阱”議題，等同先發制人，特朗普此次訪華後，對台政策與軍售議題將出現一定程度調整。



對於未來的台海局勢，李華球認為，特朗普已透過“如果有好的‘總統’，就不會有衝突”的說法，向台灣釋放某種政治訊號，美方未來對台政策，恐怕將與2028台灣大選產生更深連動。



李華球，出生於屏東縣，祖籍四川，淡江大學國際事務與戰略研究所博士班、淡江大學中國大陸研究所法學碩士。中華兩岸與戰略協會籌備處召集人、中華戰略學會“國防戰略”研究員、美國之音海峽論談節目特約評論、中華教育文化經貿促進總會顧問、“國防大學”政戰學院教官。



李華球研判，在軍售議題上，美國可能會維持出售台灣防衛性武器，攻擊性武器則會削減。



李華球向中評社說，中國大陸領導人拋出“修昔底德陷阱”，相當高明，這並非單純學術名詞，而是向特朗普與其國安團隊施加戰略壓力，這不是要特朗普現場回答，而是讓美國整個團隊回去研究。



對於美國軍售問題，以他多年軍旅與部隊實務經驗來看，台灣確實需要自主防衛能力，但問題在於，民進黨政府近年對軍購與軍事議題過度高調，反而容易讓兩岸對立升高，他認為買武器可以，但不要一直嚷嚷、大做文章。