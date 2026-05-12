王娟萍：兩岸問題自己解決　不關美國人的事

勞動黨副主席、勞動人權協會執行長王娟萍。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月16日電（記者 盧誠輝）中美峰會登場，據《新華社》報導，中國國家主席習近平有提到台灣問題，但美國白宮公布的摘要卻未提及台灣。勞動黨副主席、勞動人權協會執行長王娟萍接受中評社訪問認為，美國最好別再指手畫腳，兩岸的問題兩岸自己會去解決，不關美國人的事。王娟萍強調，台灣不是美國人的台灣，台灣是中國人的台灣，只有兩岸一起合作，讓兩岸關係變得更好，兩岸人民才能過更好的生活。



《新華社》報導，習近平在習特會中針對台灣議題表達，台灣問題是中美關係中最重要的議題，處理好了兩國關係就能保持總體穩定，處理不好兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地，“台獨”與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。但美國白宮公布的摘要卻未提及台灣。



王娟萍強調，兩岸問題應該由台灣跟大陸自己來談，根本不關美國什麼事情，唯有兩岸能好好坐下來談，才有機會走出一條康莊大道。



王娟萍，中興大學農藝系學士，曾任“全國總工會”副秘書長，新移民勞動權益促進會創會理事長，現為勞動黨副主席、勞動人權協會執行長。



她表示，兩岸現在之所以會有問題，其實全都是由美國所製造出來的，美國為了獲取自己的利益，不斷刻意製造台海的緊張局勢，因為只有靠這種手段，美國才可以不斷賣武器給台灣來賺錢，並保有持續介入兩岸問題的空間。



王娟萍指出，希望透過這次的習特會，可以讓美國別再對台灣指手畫腳，也不要一再強迫台灣去購買武器，在經貿上也不要再干涉台灣，因為美國現在對台灣所做的每一件事情，都只是為了要掏空台灣。



王娟萍提到，兩岸其實在很多方面是互補的，不管是產業或經濟發展都有各自的強項，所以很多事情本來就是靠兩岸自己坐下來好好談，談久了自然會有辦法找出解決之道。



她認為，美國應該徹底遠離台灣，不要再想要插手兩岸事務，因為兩岸問題本來就是中國人自己的事情，兩岸會自己去解決，根本不用美國人去操心。

