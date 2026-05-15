蔡宗佑：上海有團申請赴金馬　盼申請通過

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑15日出席高雄國際旅展開幕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月15日電（記者 蔣繼平）上海開放赴金馬旅遊後，已有首批團客到金馬交流。對此，高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑15日受訪表示，上海首批金馬踩線團已返陸，上海目前有其他團在申請，目前就看入台證的申請能否通過，他認為通過機會應該還蠻大，是新突破。



根據報導，上海方面4月29日宣布開放上海居民申請赴金馬自由行、團體遊旅遊簽證後，5月11日，首批上海遊客已入境金門觀光。陸委會14日證實，目前已有3個案件、共13人次的上海居民旅遊團去過金馬。



蔡宗佑是育昇國際旅行社有限公司負責人，在高雄、台北、金門有設分公司。他15日受訪表示，就他所知，首個上海團10餘人日前已經結束遊程返陸，金門縣觀光處也有到上海做推介，現在就看後續狀況。目前上海那邊還有其他團正在申請。



蔡宗佑強調，目前就看入台證的申請能否通過，他認為通過機會應該還蠻大的。這也是中國國民黨主席鄭麗文4月赴陸後的突破。



蔡宗佑表示，目前開放上海、福建到金門、馬祖。之前是衹有開放福建可以到金、馬，現在多了一個上海，所以是新進度，對金門來說，一定多多少少會有幫助的。但是陸客到台灣本島的話，民進黨政府應該不會核准。



“2026高雄市旅行公會國際旅展”15日上午在高雄展覽館開幕，活動為期四天，到18日結束。這次旅展，金門縣政府、連江縣政府均有到場參展，分別是金門館、馬祖館，介紹當地觀光景點、特色行程。