李華球：鄭麗文試圖走出一條穩陸美路線

與中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中國國民黨大陸事務部顧問李華球約訪處。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月18日電（記者 張穎齊）中國國民黨內路線之爭，中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中國國民黨大陸事務部顧問李華球接受中評社專訪分析，國民黨主席鄭麗文正試圖走出一條穩陸美的路線，塑造具國際格局的領導形象。但內部的路 線分歧仍形成不小亂流。



解析國民黨內路線之爭，李華球表示，國民黨前主席朱立倫、前中廣董事長趙少康、台中市長盧秀燕等人，都對未來大位有所盤算，因此國民黨內部不可能完全平靜，尤其趙少康具有高度政治能量與媒體影響力，朱立倫也仍保有相當政治企圖，至於盧秀燕則積極拉高自身國際與兩岸層級，不再只是地方首長格局。



李華球，出生於屏東縣，祖籍四川，淡江大學國際事務與戰略研究所博士班、淡江大學中國大陸研究所法學碩士。中華兩岸與戰略協會籌備處召集人、中華戰略學會“國防戰略”研究員、“國防大學”政戰學院教官。



李華球向中評社說，盧秀燕日前訪美與軍購議題操作，就是希望塑造具有國際與戰略視野的政治人物形象，讓外界認為她不只是台中市長，而是有更高政治企圖。鄭麗文目前雖獲部分黨內人士支持，但也同時面臨不少雜音與壓力，國民黨不是一言堂，親美派與親中派之間仍存在不同聲音。



他強調，軍購之亂源頭在於，這次美國對台軍售發價書中，包含部分攻擊性武器，大陸方面高度在意，台灣社會並非所有人都支持軍購，軍購背後代表兩岸關係進一步走向對立甚至衝突的可能性。



他指出，鄭麗文近期提出“和平、繁榮、發展之鏈”的概念，其實就是在強調“沒有和平，哪來繁榮”，這也是目前國民黨內部主流兩岸論述方向。



“國民黨目前的路線，可從兩岸、選舉與國際三方面觀察。”李華球說，首先在兩岸路線上，鄭麗文主張和平、繁榮、安全，並不斷強調兩岸交流的重要性，兩岸之間本就有深厚歷史與血緣連結，“兩岸一家親”未必要天天掛在嘴邊，但這是客觀存在的事實。

