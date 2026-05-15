邱師儀：美重新與中國交往　民進黨失去方向

東海大學政治系教授邱師儀。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月15日電（記者 鄭羿菲）中美峰會落幕，東海大學政治系教授邱師儀15日表示，台灣要學到寶貴的一課，對美國不需要跟風跟那麼緊。“非紅供應鏈”是美國總統特朗普第一任提出的，台灣過去幾年非常認真在做，現在他重新與中國交往，民進黨政府好像就完全失去了方向。



邱師儀說，“疑特”不等於“疑美”，對特朗普的很多作為，即便是反方向去做也沒有不行。



美國總統特朗普13日至15日訪華，15日上午11點前往中南海，進行此次訪華的最後一項行程，參觀中南海，拍“友誼合影”，與中國國家主席習近平茶敘、共進工作午餐後已搭機返美。



政治大學國際關係研究中心15日下午舉辦“解析2026年川習會後的全球秩序與兩岸局勢”座談會，由政大東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢主持，並邀東海大學政治系教授邱師儀、台“國防大學中共軍事事務研究所”教授馬振坤、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台灣大學政治系教授張登及、政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生與談。



邱師儀表示，中國大陸並不想與美國全面性經濟脫鉤，但這樣非紅供應鏈圍堵計劃就會失敗。



邱師儀分析，“非紅供應鏈”是特朗普在第一任提出的，拜登政府進階成“小院高牆”，但特朗普第二任期，從去年至今的作為，又重新與中國開始交往。台灣很認真在做“非紅供應鏈”，現在特朗普轉向了，民進黨政府好像就完全失去了方向。