李明：特朗普近乎虛心求教姿態令人震驚

政治大學外交系兼任教授李明。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫“國政基金會”15日召開習特會對台美中關係之影響記者會。政治大學外交系兼任教授李明在會中指出，從本次習特會的實質互動來看，面對美國國內高達3.8%的通膨危機，以及內政、外交的重重困境，美國總統特朗普在此次高峰會中對中國國家主席習近平甚至展現出極具恭維的態度。



李明觀察到，特朗普不斷公開讚美習近平是“偉大的領袖”、“中國最偉大的領導人”，這種近乎“虛心求教”的姿態令外界感到十分震驚。



李明說，特朗普讓全球看到是美國有求於中國，而不是中國有求於美國。這種“東升西降”的定性已一目了然。在這背景下，特朗普在這次高峰會上對於習近平的態度顯得相當恭維。



這場記者會由“國政基金會”執行長張顯耀主持，邀請政治大學外交系兼任教授李明、政治大學經濟系特聘教授林祖嘉、陸軍退役中將、前“立法委員”帥化民、前“立法委員”陳以信、“國政基金會”資深“國政”顧問曾復生等人出席。



李明在會中發言指出，美國最近的通貨膨脹率高達3.8%，然而民眾的實質所得水準增加率卻僅有3%出頭。換句話說，美國老百姓的所得增長，完全被高昂的通膨吞噬殆盡。這對面臨期中選舉與執政壓力的特朗普而言，無疑是個極大的壞消息。



李明也提到，特朗普此次親率許多全美頂尖企業的執行長隨行，名義上是為美國尋找商機，但實質上更像是在國際社會面前展示美方對中國市場的重視。這讓全球一目了然，中美兩國在談判桌上已處於一種高度不對等的地位。