邱師儀：台灣政治氛圍在變　大陸有底氣

東海大學政治系教授邱師儀。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月16日電（記者 莊亦軒）針對中美峰會後對台灣年底地方大選的影響。東海大學政治系教授邱師儀15日出席座談會表示，現在很多台灣年輕人都在看小紅書，這種文化與資訊接觸，正在影響年輕世代對中國大陸的印象。這也是為何大陸在兩岸問題上覺得自己“底氣夠”，大陸可能認為台灣社會內部的氛圍與世代態度正在變化，因此不必急於採取更激烈手段，而是可以等待政治環境逐步轉變。



政治大學國際關係研究中心15日下午舉辦“解析2026年習特會後的全球秩序與兩岸局勢”座談會，由政大東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢主持，並邀東海大學政治系教授邱師儀、台“國防大學中大陸事事務研究所”教授馬振坤、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台灣大學政治系教授張登及、政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生與談。



針對這次中美領導人峰會，若中美形成某種共識是否對台灣形成壓力？邱師儀提到，若形成共識中美雙重壓力，將要求台灣不要過度強調“台獨”路線，“賴政府”就會面臨很大壓力，內政上又必須處理少子化等迫在眉睫的棘手問題。



美國智庫“戰略與國際研究中心”亞洲高級顧問葛來儀日前投書《外交事務》（Foreign Affairs）分析台灣年輕世代態度變化，其中引用《美麗島電子報》民調資料指出，20歲到29歲台灣年輕人對“台獨”與大陸的態度，已經和過去有所不同。過去這個年齡層支持“台獨”、反感大陸的比例都很高，但美麗島民調此次調查竟然下降10%。



邱師儀分析，過往中國國民黨在地方選舉中，有許多本土派藍營政治人物不敢明顯表態，尤其是此次藍軍內部“軍購條例”版本之爭就是一例，往往很怕與現在的黨中央走得太近，因為擔心兩岸立場會成為選戰包袱。不過，從目前局勢來看，台灣內部對兩岸、對大陸的態度，可能正在出現結構性位移。



中國國民黨主席鄭麗文13日接受日本《讀賣電視台》專訪，鄭麗文直言，若特朗普能重申“一個中國”政策及“反對台獨”立場，完全合乎國民黨的一貫立場。