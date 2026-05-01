嚴震生：台議題不能只看中美聲明　很多細節

政治大學國關中心兼任研究員嚴震生。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北5月16日電（記者 莊亦軒）美國總統特朗普15日結束訪華行程返美，政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生15日出席座談會表示，大部分美國學者真正擔心的不是特朗普一次性把台灣賣掉，而是台灣會一點一滴流失過去享有的東西，可能是從過境安排、軍購規模、外交待遇、用語調整等細節開始累積。



嚴震生說，台灣接下來不能只看中美公開聲明，而要觀察具體後續作為，包括美國對台軍售是否延後、金額是否調整、過境美國安排是否縮水，以及美方對台灣議題措辭是否改變。這些細節加總起來，才是真正影響台灣處境的地方。



政治大學國際關係研究中心15日下午舉辦有關“習特會”後全球秩序與兩岸局勢的座談會，由政大東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢主持，並邀東海大學政治系教授邱師儀、台“國防大學中共軍事事務研究所”教授馬振坤、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台灣大學政治系教授張登及、政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生與談。



美國總統特朗普於13日到15日訪華，15日下午已結束行程返美。



他舉例，賴清德日前出訪史瓦帝尼（斯威士蘭），因航空許可被撤銷而受挫，就是一個警訊。台灣在國際活動中原本能取得的便利與空間，可能在美中互動與施壓下逐漸縮小。宏都拉斯與台灣“斷交”時，美國當時表態也只是“遺憾”（regret）而已，並沒有更積極的反制行動，在國際組織參與問題上也未替台灣做出實質動作。讓外界看到當中國在“外交”上壓縮台灣空間時，美國未必會採取強硬作為。



嚴震生表示，特朗普2.0選擇的國安團隊，照理說應該是他信任的人，但這一屆幕僚未必敢講實話，反而可能是看特朗普想聽什麼，就講什麼。包括台灣議題，特朗普在公開場合都是笑而不談含糊其辭，但閉門會議中究竟談到什麼，外界很難得知。



嚴震生表示，特朗普原本因伊朗戰爭延後訪華行程，多數意見認為，特朗普應該是想先拿出一套伊朗戰爭解決方案，等帶著方案抵達中國時，談判底氣會更足。然而從美方新聞稿可以看出華府著重描寫，雙方都同意伊朗不能擁有核武，這顯示伊朗問題是此次會談的重要焦點之一，並沒有如特朗普行前所說伊朗問題可以由美國獨自搞定。另外還有提到擴大市場准入，雙方共同阻止美國芬太尼氾濫問題，也談到霍爾木茲海峽通航反對收費，中國則同意購買更多美國石油與農產品。



嚴震生指出，去年釜山會面沒有談到台灣，他當時的觀察是，北京認為釜山不是中國的主場，加上會面時間有限，因此沒有把台灣問題放到台面上深入談。但這次“習特會”在北京進行，時間與場域都在中方把空下，有機會進行更深入討論。

