張登及：習特這說法都希望競爭中維持可控

台灣大學政治系教授張登及。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北5月16日電（記者 莊亦軒）美國總統特朗普結束訪華行程，外界關注“習特會”後提出的“建設性戰略穩定關係”。台灣大學政治系教授張登及15日出席座談會解讀，這次提出“建設性戰略穩定關係”沒有擬人化的代名詞，只比“沒有關係”來的好，在中國外交語境體系下大概只有“B—”等級，更像是希望在特朗普剩餘任期內，先建立一套框架，讓中美在高壓下維持某種穩定。



張登及表示，這次中美雙方其實都希望能框住未來三年，也就是至少到特朗普任期結束前，讓局勢維持某種確定性。中國國家主席習近平提出的“建設性戰略穩定關係”，而特朗普提出的是“讓美國再次偉大”，兩者目標不同但可以同時成立，顯示雙方希望在競爭中維持可控狀態。



政治大學國際關係研究中心15日下午舉辦有關“習特會”後全球秩序與兩岸局勢的座談會，由政大東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢主持，並邀東海大學政治系教授邱師儀、台“國防大學中共軍事事務研究所”教授馬振坤、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台灣大學政治系教授張登及、政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生與談。



張登及進一步分析，“建設性戰略穩定關係”這個詞本身很值得玩味。它取代的是早已不再發揮作用的“新型大國關係”。新型已經不新，大國也不必再談，因為北京現在認為中國已經在事實上扛起聯合國與世界秩序責任，反而美國是秩序破壞者。



他指出，這個新提法裡也沒有克林頓時代曾使用的“戰略伙伴關係”。中國對外關係常會把國與國關係擬人化，像是伙伴、朋友、合作伙伴等，但這次中美關係定位沒有“伙伴”這類擬人化代名詞，只有“戰略穩定關係”。這代表北京也清楚意識到，雙方關係稱不上伙伴這種等級的友好關係，但同時也希望是正面積極的合作關係。



張登及表示，這種模式符合中方外交慣性，也就是先確定彼此是誰、彼此關係如何，再處理具體問題。但接下來還要觀察美方在特朗普返國後，白宮、國務院以及特朗普本人是否會用文字或口頭方式確認類似說法。



張登及說，過去克林頓時期，中美曾彼此確認“戰略伙伴關係”，小布什上台後，則轉為“戰略競爭關係”。911事件後，中美又因反恐、朝鮮半島核問題與六方會談等議題，事實上恢復某種伙伴概念。這說明關係定位雖然看似抽象，對北京外交行為模式其實很重要。