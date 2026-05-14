關注：內外壓力襲來　綠營焦慮與慌亂

民進黨積極澄清特朗普對台灣相關說法，深怕美方的“疑賴論”擴大。（取自民進黨臉書） 中評社台北5月16日電（記者 黃筱筠）賴清德近來最高興的事莫過於提名不分區“立委”沈伯洋參選台北市長，在提名記者會上侃侃而談，真心推薦。相較之下，中美峰會後，“疑美論”、“疑賴論”持續發酵，加上親綠媒體人點名“行政院長”卓榮泰無能，一旁英系虎視眈眈。內外壓力襲來，賴清德與民進黨中央呈現集體焦慮與慌亂。



從“習特會”前夕開始，民進黨就開始進行一連串對“疑美論”的消毒。但美國特朗普在訪華前夕的記者會，被認為把台灣類比為烏克蘭，“If you have the right president， I don't think it'll happen”，民進黨則解讀為“美國有合適的總統，台灣跟烏克蘭界不會有衝突”。“Taiwan， I would equate it a little bit to that. If you have the right president， I don't think it'll happen”看得出民進黨有多在意這段話。



這是否代表特朗普對賴清德有質疑，或是間接警告賴必須要當合適的“總統”，不要讓兩岸發生衝突，成為美國的麻煩？



至於“習特會”，有沒有提到台灣問題，目前中美雙方各自表態。相較中方強硬態度，特朗普第一時間被問到台灣議題時沒有回應。而白宮第一時間公佈的習特會內容，對台灣議題也隻字未提。



但目前民進黨與官員們的反應，趨向低調，應還在等美方進一步表態。但也可能顯示，美方第一時間並沒有給台灣足夠的訊息，綠營也怕多說多錯。



對於中方高規格接待特朗普，而且美方也拋出諸多中美峰會之後多項獲利，像是中方不向伊朗提供軍事裝備；中國對美採購晶片、飛機、原油、農產品等。美國獲得大利多，加上美國財政部長貝森特指出，特朗普在未來幾天將會針對台灣問題發表更多講話。看在民進黨眼裡，也深怕被交易掉的是台灣利益。