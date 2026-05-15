張五岳：大陸技術性控管美台4大紅線

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月15日電（記者 鄭羿菲）中美峰會落幕，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳15日出席座談會分析指出，外界毋須擔心台灣主權成為美中交易籌碼，中國的戰略目標十分明確，將透過大規模採購清單來“技術性管控”美中關係，確保“美台關係”不至於成為引爆衝突的火藥桶。但他進一步盤點，中國目前關注四大紅線底線，包括對台軍售、賴清德過境敏感度、美高層訪台、美國選舉後前會是否會有友台立法。



政治大學國際關係研究中心15日下午舉辦“解析2026年川習會後的全球秩序與兩岸局勢”座談會，由政大東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢主持，並邀東海大學政治系教授邱師儀、台“國防大學中共軍事事務研究所”教授馬振坤、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台灣大學政治系教授張登及、政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生與談。



張五岳指出，有4項台美議題有可能讓台海產生風險，也是中國必向美國談的，包括：一、美國軍售武裝台獨，軍售議題一定是重中之重。二、賴清德過境美國本土的問題，包括時間、地點，像紐約這麼敏感的地方，一定會成為交涉重點。三、台美高層互訪。四、美國行政部門與立法部門會否通過行政命令，進一步強化台美關係？這4點攸關到中國大陸對美採購，也攸關到習近平是否9月24日訪美。



張五岳表示，中美之間存在這麼多結構性的問題，也不可能在這次“習特會”達成一致共識，我們應該觀察的是，從此次“習特會”、特朗普邀請習近平9月24日訪美進行國事訪問、11月大陸深圳的亞太經濟合作會議（APEC），及12月在美國邁阿密還有G20，這4次的“習特會”到底能不能有效管控中美之間的分歧，而這取決於台美關係會不會引爆中美關係。



張五岳說，中國知道搞定美國總統特朗普的重要性，而最能讓特朗普宣稱偉大成就且有求於中方的，無非是對美採購，因此中國會藉由“分階段龐大的對美採購”來管控中美關係不至於失控，某種程度也交換台美關係不引爆中美關係。



張五岳表示，中方在此次“習特會”表達的是，中美關係在關鍵性的時刻必須做出選擇，而這個選擇影響到中美“鬥而不破”這條路能否延續。