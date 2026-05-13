台眷村二代吳憲輝：我的父親是空軍照相士

新竹市眷村博物館志工導覽員吳憲輝。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月17日電（記者 盧誠輝）近日才剛整修完工重新開幕的新竹市眷村博物館內，有一位頭髮花白的老大爺，他的名字叫吳憲輝。已75歲的他，手裡總是提著一個手提袋，裡面裝著一張張護貝好的黑白照片，逢人就拿出照片說“我的父親是空軍照相士”。



記者在開幕當天巧遇吳憲輝，很快就被那一張張的黑白照片給吸引。吳憲輝拿著一張1947年的天安門照片，城樓上掛的還是蔣介石巨幅畫像。另一張拍的則是1947年的北京故宮博物院，廣場前有小販推著三輪車在叫賣。還有美國總統特朗普才剛到訪過的北京天壇公園1947年空拍照，都被鏡頭一一捕捉下來。



吳憲輝的父親吳冰雲，1922年出生於廣西省容縣，1946年考入空軍偵查中隊，1947年開始擔任空軍第八大隊下士三級照相士。當時正值國共內戰期間，吳冰雲多次搭乘B-24轟炸機到北京和南京上空執行任務，他的工作是負責拍下轟炸過後的地面空拍照，以便國軍能夠確認該處是否已順利完成任務。



吳冰雲在1948年隨國軍撤退來台，1949搭乘公務機到廣州把未婚妻劉超蓉接回台灣定居，兩人隨即結婚，婚後育有三名兒女，吳憲輝排行老二。吳冰雲在1972年以上尉階級退伍，2002年因病過世，享壽80歲。



即使父親已過世24個年頭，吳憲輝至今仍完整保留父親生前所拍下的珍貴照片，滿臉驕傲地告訴記者，“這些照片全是我爸拍的”。



吳憲輝回憶，當時一家五口就住在新竹市東大路與武陵路附近的空軍二村818棟眷舍內，僅約5坪大小的眷舍卻有著全家滿滿的回憶，不論是三姊弟坐在地板上寫功課的畫面，或是母親為貼補家用在家代工布偶的神韻，全都被當時愛拍照的父親給記錄下來。



吳憲輝笑說，他長大後才知道，父親剛撤退來台灣時，月薪僅約新台幣100多元，但靠著養雞存了一點小錢，後來竟花費1680元買了一台日本製的全機械式6x6雙眼相機“Yashica-D”，因此記錄下許多當時空軍二村的樣貌。那台已有超過一甲子歷史的古董相機，吳憲輝至今仍當成傳家之寶般珍藏。



現在每周日上午都會在新竹市眷村博物館擔任志工導覽員的吳憲輝，一樣還是提著手提袋，逢人就拿出一張張護貝好的黑白照片說，“我的父親是空軍照相士，這些照片全是我爸拍的”，對亡父的尊敬與思念溢於言表。