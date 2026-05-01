邱師儀：特朗普可接受G2　拿什麼換和平？

東海大學政治系教授邱師儀。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月16日電（記者 鄭羿菲）中美北京峰會15日落幕，東海大學政治系教授邱師儀15日出席座談會表示，美國總統特朗普是可以接受現在中美平等的G2關係，特朗普會拿什麼換和平？下一個觀察點就在美國140億美元的對台軍售，即便特朗普說很快做出決定，但究竟會不會繼續拖？當特朗普與習近平談對台軍購議題時，就是很大的失守，就像溫水煮青蛙。



政治大學國際關係研究中心15日下午舉辦“解析2026年川習會後的全球秩序與兩岸局勢”座談會，東海大學政治系教授邱師儀會中做上述表示。



邱師儀表示，此次“習特會”，雖美國好像很多牌可以出，但可以看出是美國比較急著與中國談判，也比較急於從中國獲得想要的利益。特朗普喜歡關稅更多於戰爭。



邱師儀說，去年10月的“習特會”特朗普就提到G2的概念，所以不用再去說特朗普要抗中了，從特朗普稱讚習近平是“偉大的領袖”就能看到特朗普價值取向的喜好。



邱師儀進一步分析，更有趣的是，特朗普今天在“真實社群”（Truth Social）上表示，習近平提到“美國正在衰落”，特朗普直言100%正確，但指的是拜登政府時期。這都在說明，其實特朗普是能夠接受現在中美平等的G2關係。



邱師儀認為，特朗普不想打仗，那到底會什麼換和平？今年美國有一筆140億美元的第二波對台軍售，這還沒有過，還卡在國務院，雖然特朗普在返美的空軍一號上說很快會對這筆140億美元做出決定，但要觀察的是特朗普究竟會不會繼續拖。



邱師儀指出，當特朗普跑去與習近平談台灣軍購案，打破了6項保證，那就是很大的失守，現階段看起來整體還很安全，但就像溫水煮青蛙，慢慢寸步打破台灣過去建立的東西，這也是為何現在美國友台智庫都在說，要趕快把6項保證入法。