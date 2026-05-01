台空軍照相士視角　1949年從南京到台灣

1949年B-24轟炸機炸毀南京大校場的畫面，被台空軍照相士吳冰雲用鏡頭巧妙捕捉。（中評社 盧誠輝翻攝） 中評社新竹5月17日電（記者 盧誠輝）新竹市眷村博物館志工導覽員吳憲輝的父親吳冰雲曾是空軍第八大隊照相士，吳父1949年在南京執行撤退任務時，用鏡頭拍下B-24轟炸機炸毀南京大校場機場的珍貴畫面。



南京大校場機場的的前身為明代大教場，位於江蘇省南京市秦淮區，1929年啟用，曾是中國近代史上最大、設施最好的航空基地之一，也是當時的首都機場。該機場於2015年7月30日正式停止運作，結束86年歷史，目前轉型為南京南部新城的文化街區、特色跑道公園。



吳憲輝告訴中評社，國共內戰在1949年的勝負態勢已定，解放軍勢如破竹，進逼空軍第八大隊當時位在南京的空軍基地南京大校場，國軍緊急展開大撤退，當時最後撤退的父親搭乘B-24轟炸機升空後，跟隨另一架轟炸機盤旋在南京大校場上空，他父親透過K-22軍用空中照相機，巧妙按下快門，記錄下B-24轟炸機炸毀機場跑道與廠房設施的瞬間。



吳憲輝回憶，後來父親告訴他，那是不得已的選擇，當時國軍為了不讓大陸接手南京大校場機場，只好採取堅壁清野策略，在轟炸完自己的基地後，他父親就搭乘B-24轟炸機飛到台灣的新竹空軍基地。



吳憲輝的父親吳冰雲，1922年出生於廣西省容縣，1946年考入空軍偵查中隊，1947年開始擔任空軍第八大隊下士三級照相士。



吳冰雲在1948年隨國軍撤退來台，1949搭乘公務機到廣州把未婚妻劉超蓉接回台灣定居，兩人隨即結婚，婚後育有三名兒女，吳憲輝排行老二。吳冰雲在1972年以上尉階級退伍，2002年因病過世，享壽80歲。